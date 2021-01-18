Автостраховщики предупредили о возможной нехватке операторов техосмотра, готовых работать по новым правилам

Официальный сайт Госавтоинспекции

Российский союз автостраховщиков (РСА) не исключил, что России может возникнуть дефицит операторов техосмотра автомобилей, готовых работать по новым правилам, которые вступят в силу 1 марта 2021 года.

Как пишет "Коммерсант" , сейчас в реестр РСА включено чуть более 5 тыс. аккредитованных операторов техосмотра, но 659 из них действие лицензии приостановлено из-за нарушений. В конце прошлого года РСА направил компаниям запросы о готовности работать по новым правилам. На него ответили около 2,5 тыс. компаний, и 85% из них заявили о готовности работать по новым правилам, однако по остальным операторам информации нет. Также РСА направил главам всех регионов РФ письма с просьбой проверить работу операторов техосмотра.

Напомним, в России уже давно готовится реформа процедуры техосмотра. Госдума 31 марта прошлого года одобрила предложенные Минэкономразвития поправки в закон о техосмотре (ТО). Тогда депутаты изменили периодичность прохождения ТО и перенесли с июня 2020 года на март 2021-го вступление в силу нового закона о техосмотре. Этот закон призван искоренить практику продажи и покупки диагностических карт без предоставления автомобиля на техосмотр. Документ обязывает операторов ТО фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в ГИБДД.

"Сказать, что в каком-то регионе будет не хватать пунктов ТО, к ним выстроятся очереди, а это потянет сбои в продаже полисов, нельзя, поскольку сейчас таких жалоб со стороны автовладельцев не поступает. Но риск такого сценария существует, в связи с этим РСА обратился к губернаторам. Мы надеемся, что они все меры для недопущения дефицита пунктов ТО примут", - сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, уточнив, что к дефициту операторов могут привести низкие цены на ТО. Тарифы отличаются в зависимости от регионов, но в среднем стоимость ТО составляет 450-500 рублей, и такая цена не окупает оборудование и помещения. В прошлом году ФАС обещала обновить методику расчета тарифов, но этого не произошло.

"Вступление в силу с 1 марта изменений в закон, предусматривающих комплексную реформу ТО, не вызовет коллапса в отрасли и дефицита операторов", - заявили в Минэкономики (ведомство разрабатывало реформу процедуры ТО). "Со временем на место ушедших с рынка недобросовестных операторов придут новые, соответствующие требованиям", - считает глава департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономики Александр Вдовин.

По мнению председателя совета директоров группы компаний "Техностайл" Раппы Ахъядова, РСА в течение нескольких лет не делал ничего для развития отрасли ТО. "Союз опасается за интерес автостраховщиков, ведь не будет ТО, не будет и продаж ОСАГО. В РСА также боятся не справиться со своими полномочиями, ведь нужно будет проводить в среднем по 20 выездных проверок в день на протяжении года. Для такой работы нужна армия обученного персонала, нужны рабочие места, оборудование, операционный и бухгалтерский учет", - пояснил он.

В свою очередь гендиректор союза "Техэксперт" Сергей Зайцев усомнился, что на рынке произойдет коллапс. При этом он считает нужным исключить РСА из процесса организации техосмотра. "Именно благодаря союзу рынок наводнился огромным количеством брокеров и агентов, торгующих диагностическими картами", - подчеркнул Зайцев.