Правительство хочет потратить на развитие электротранспорта в России 418 млрд рублей

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Рабочая группа при Минэкономики подготовила проект программы "Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах", который предусматривает, что до 2030 года на развитие электротранспорта будет потрачено 418 млрд рублей, включая 153,5 млрд рублей из бюджета и внебюджетных фондов, а реализацией программы займется национальный консорциум, возглавляемый "КамАЗом". Обзор презентации программы приводит газета "Коммерсант" .

В прошлом году на долю электромобилей пришлось 0,1% от всего авторынка в России, и проект предусматривает существенный рост продаж электрокаров. Так, в 2022 году их доля на рынке должна составить 1,7% при общих продажах машин в 1,8 млн штук, а к 2030 году - 15% (при объеме авторынка в 2,5 млн штук). Общий парк электромобилей к 2030 году должен составить 1,5 млн штук. По словам Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, такие плановые показатели соответствуют ретроспективным данным по развитым странам ЕС.

Пилотными городами, в которых планируется развивать электротранспорт, станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Сочи (города-курорты с потенциалом развития "электрокаршеринга"), Калининград (город "с высокой концентрацией производства транспортных средств и компонентной базы") и Казань (в рамках развития трассы М12). В них будут разработаны программы развития инфраструктуры, а также планируется ввести "нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг" для электрокаров.

План также предусматривает создание сети зарядных станций для электротранспорта. До 2024 года в России планируется создать свыше 20 тыс. зарядных станций из расчета одна станция на 10 электромобилей (в населенных пунктах) или на 100 километров (для федеральных дорог). На эти цели планируется потратить 37,7 млрд рублей, из которых 13 млрд рублей составят расходы федерального бюджета, а 3,2 млрд - региональных бюджетов. К 2030 году количество зарядных станций планируется увеличить до 150 тыс. штук.

Сейчас в России серийно не выпускается ни один легковой электромобиль (у "КамАЗа" есть проект "Кама-1" , а компания Zetta уже несколько лет планирует запустить выпуск своего электрокара в Тольятти), но в проекте предусмотрены ограничения на импорт электрокаров. Так, авторы презентации предлагают ежегодно поднимать утильсбор на электромобили с 2024 года - чтобы его избежать, автоконцернам, как и в случае с обычными машинами, нужно будет локализовать производство. Так, к 2027 году должны быть обязательно локализованы батарея и электродвигатель.

Напомним, в 2020 году по всему миру было продано свыше 3 млн новых электромобилей, включая легковые машины, автобусы и грузовики. По сравнению с 2019 годом продажи электротранспорта выросли на 41%, а их доля на мировом рынке в прошлом году составила 4,6%. Согласно свежему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году в мире будет насчитываться по меньшей мере 145 млн электромобилей (7% мирового автопарка), тогда как на конец 2020 года этот показатель составлял 11,2 млн штук.

Если же правительства разных стран ускорят реализацию планов в сфере борьбы с изменением климата, которые среди прочего предусматривают переход на электрокары, то к 2030 году количество электрических машин, грузовиков и автобусов в мире может вырасти до 230 млн штук (12% автопарка). Эксперты МЭА отмечают, что для этого необходимо внедрять программы по продвижению электромобилей не только в легковом сегменте, но и в сегменте грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, а также развивать сети зарядных станций.