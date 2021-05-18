Компания Mercedes-Benz полностью рассекретила самую дорогую модификацию роскошного седана Mercedes-Maybach S-Class нового поколения и начала прием заказов на эту модель в Германии.

Как пишет РБК , автомобиль с индексом S680 получил 6,0-литровый 12-цилиндровый двигатель мощностью 612 лошадиных сил, хотя слухи утверждали, что эта модель получит 630-сильный мотор. С 0 до 100 километров в час Mercedes-Maybach S-Class разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость седана составляет 250 километров в час. Мотор этой модели работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. При этом новый Mercedes-Maybach S-Class впервые получил полный привод 4Matic.

2022 Mercedes-Maybach S680: The crown jewel of Daimler's range has been embedded into the Russian configurator where the stretched luxury sedan is listed with a twin-turbo 6.0-litre V12 engine and a nine-speed automatic transmission. - @Motor1com pic.twitter.com/g366zpSQvF — Michael (@OwuorMichael) May 15, 2021

Стоимость люксового седана в Германии составляет от 217,3 тыс. евро (19,5 млн рублей). В России эта модель появится к концу лета и будет стоить от 27,8 млн рублей, пишет Motor.ru .

Напомним, в апреле компания Mercedes-Benz представила электрический седан EQS, который создатели позиционируют как альтернативу модели S-Class с двигателями внутреннего сгорания. В основу Mercedes-Benz EQS лег одноименный концепт-кар, который был представлен в 2019 году на Франкфуртском автосалоне. Отличительной чертой серийной версии электрокара стал коэффициент лобового сопротивления 0,2.

Длина EQS составляет 5265 мм, и по этому показателю электрокар сопоставим с новым S-Class с удлиненной колесной базой. Как и S-Class, электрокар получил шасси с функцией поворота задних колес, которая обеспечивает повышенную устойчивость на большой скорости и увеличивает маневренность на малой. Mercedes-Benz EQS в базовой модификации приводится в движение единственным электромотором мощностью 331 лошадиная сила, который разгоняет автомобиль с 0 до 100 километров в час за 6,2 секунды. Также EQS получит версию с двумя моторами мощностью 524 лошадиные силы, которая сможет разогнаться до "сотни" за 4,3 секунды.