Lada Granta

Lada

Компания "АвтоВАЗ" объявила о начале продаж Lada Granta с новым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, который представляет собой модернизированную версию прежнего 87-сильного мотора.

"На новом базовом моторе 11182 (1,6 л, 8 клапанов) была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал, газораспределительный механизм и ряд других изменений - всего 48 новых деталей. В результате мощность повысилась до 90 л.с., крутящий момент до 143 Нм, а его 80% доступны уже на 1300 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений передач. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. километров", - говорится в сообщении компании.

Также в сообщении отмечается, что благодаря внесенным изменениям ресурс двигателя увеличился на 25%, а расход топлива снизился до 7,5 литра бензина Аи-92 на 100 километров. Снижение расходов на бензин и обслуживание двигателя позволят владельцам новой Lada Granta экономить до 5 тыс. рублей на каждые 20 тыс. километров пробега, считают в компании.

Новый мотор, которым также оснащается обновленное семейство Lada Largus, будет доступен во всех комплектациях Lada Granta. Стоимость этой модели с новым мотором начинается от 519,9 тыс. рублей.

Напомним, Lada Granta является многолетним лидером продаж легковых автомобилей в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году в России было продано 126 112 автомобилей Lada Granta, а всего за десять лет производства этой модели было продано свыше 1 млн машин Granta.

В апреле этого года президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис, который покинет свой пост 1 июня, заявил , что "АвтоВАЗ" планирует выпустить четыре новые модели автомобилей к 2025 году.

"У "АвтоВАЗа" есть четкая стратегия развития. Мы выпустим четыре принципиально новые модели до 2025 года. И это потребует большой работы всего коллектива. Мы продолжим глубокую модернизацию производства, продолжим наращивать инженерные компетенции", - сказал Каракатзанис.