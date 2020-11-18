lacheev / DepositPhotos Владельцам электросамокатов грозят штрафы до 1,5 тыс. рублей за нарушения ПДД

lacheev / DepositPhotos

Владельцам электросамокатов, моноколес, коньков, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в случае вступления в силу поправок в ПДД будут грозить штрафы в размере до 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщил замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, выступая на конгрессе Road Traffic Russia.

Речь идет о подготовленных ведомством поправках в ПДД, которые получили согласование в аналитическом центре при правительстве и скоро будут внесены на рассмотрение кабмина. Напомним, эти поправки среди прочего гласят, что использующие СИМ граждане будут разделены на возрастные группы. Так, дети до семи лет смогут кататься на СИМ только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Дети и подростки в возрасте от семи до 14 лет смогут ездить на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон без сопровождения взрослых. Наконец, граждане старше 14 лет смогут кататься по пешеходным и велосипедным зонам, вело- и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов. При отсутствии всего вышеперечисленного разрешен выезд на тротуары и пешеходные дорожки. Также на пешеходные дорожки можно будет выезжать, если на СИМ едет взрослый, сопровождающий ребенка возрастом до 14 лет на СИМ или велосипеде.

Поправки также вводят скоростные лимиты для СИМ. Например, во всех случаях совмещенного движения с пешеходами документ запрещает ездить со скоростью свыше 20 км/ч, подчеркивая при этом приоритет пешеходов. При отсутствии всякой инфраструктуры документ разрешает выезд на обочину или правый край проезжей части. При этом потребуется соблюдать ряд условий: на дороге должно действовать ограничение скорости в 60 км/ч, а СИМ должен быть оборудован электромотором, передней фарой, тормозами, звуковым сигналом и светоотражателями спереди и сзади.

Прочие запреты для СИМ гласят, что на них нельзя будет заезжать под знак "Кроме лиц, использующих СИМ" или знака "Движение на велосипедах запрещено". Также документ запрещает выезжать на правый край проезжей части на гироскутере или моноколесе, ехать на СИМ, держась за руль одной рукой, перевозить груз, выступающий более чем на полметра за габариты СИМ, перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией СИМ, ездить пьяным, в утомленном или болезненном состоянии, а также под воздействием наркотиков или ухудшающих реакцию лекарств.

По словам Луговенко, санкции за нарушения новых правил предусмотрены действующим Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Ст. 12.29 КоАП предусматривает штраф в 800 рублей ("нарушение ПДД велосипедистом, возчиком или иным лицом, участвующим в дорожном движении") и 1-1,5 тыс. рублей - если это же нарушение совершено лицом в пьяном виде, пишет "Коммерсант" .

Еще одна санкция для владельцев СИМ заложена в ст. 12.30 КоАП: штраф в размере 1 тыс. рублей будет применяться, если пользователь СИМ создал помехи для движения, а штраф в 1-1,5 тыс. рублей - если СИМ кого-то сбил и нанес ущерб здоровью.

Между тем в ГИБДД, по данным издания, считают, что до принятия поправок о штрафах говорить преждевременно. Ранее сообщалось, что в ГИББД выступают за исключение устройств без двигателей (ролики, коньки и скейтборды) из списка СИМ (их владельцы в этом случае будут считаться пешеходами).

По мнению главы Союза пешеходов Владимира Соколова, в случае принятия поправок в ПДД в текущей редакции, гражданам, пострадавшим от наезда СИМ будет сложно добиться возмещения ущерба. Для решения этой проблем Соколов считает необходимым приравнять СИМ к транспортным средствам.