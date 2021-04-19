Компания Audi на автосалоне в Шанхае показала концепт Audi A6 e-tron. Предполагается, что серийная версия этой модели появится в следующем году и практически не будет отличаться от продемонстрированного прототипа.

Новинка стала первой моделью Audi, которую построили на платформе PPE (Premium Platform Electric). Концепт представляет собой четырехдверный лифтбек, который сопоставим по габаритам с представленным ранее электрокаром e-tron GT. Коэффициент лобового сопротивления прототипа составляет 0,22, пишет РБК .

Концепт получил камеры вместо боковых зеркал, декоративную решетку радиатора, спрятанные в дверях ручки и матричные фары. Интерьер электромобиля в компании пока не показали.

В Audi сообщили, что Audi A6 e-tron получил два электромотора общей мощностью 476 лошадиных сил, которые разгоняют автомобиль с 0 до 100 километров в час менее чем за 4 секунды. Батарея, емкость которой не уточняется, обеспечивает запах хода почти в 700 километров, а на специальной зарядной станции запас хода электрокара можно за 10 минут пополнить на 300 километров.

From #AutoShanghai to the world, for the first time ever, meet the Audi A6 e-tron concept. More than a car, this is a symphony of innovative engineering and pioneering design and a glimpse into the future.



Discover more here https://t.co/lAlgB2WnZy#Audi #A6etronConcept pic.twitter.com/h635PUMpik — Audi (@AudiOfficial) April 19, 2021

Напомним, на прошлой неделе Audi представила электромобили Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron, которые станут самыми доступными электрокарами в модельном ряду Audi. Это первые электрокары компании, построенные на модульной платформе MEB концерна Volkswagen. На ее базе создается линейка электромобилей Volkswagen ID и электрокары принадлежащих концерну брендов, включая Skoda.