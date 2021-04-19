Два человека погибли в ДТП с Tesla в Техасе. За рулем влетевшего в дерево электромобиля никого не было

KPRC 2 Click2Houston / youtube.com

В результате дорожного происшествия с участием электромобиля Tesla в Техасе погибли два человека. При этом в момент аварии оба погибших находились на пассажирских местах машины, а за рулем никого не было.

По данным издания KHOU , инцидент произошел недалеко от Хьюстона 18 апреля. Электрокар Tesla Model S двигался на большой скорости и не вписался в поворот, после чего съехал с дороги и врезался в дерево. От удара машина загорелась, а на тушение пожара ушло четыре часа (горящие аккумуляторы электромобилей представляют серьезную проблему для пожарных). В результате машина практически полностью выгорела.

В аварии погибли два человека, находившиеся в салоне Tesla. Как сообщили в полиции, один из них находился на переднем пассажирском сидении, а второй сидел на заднем ряду. За рулем Tesla никого не было. Вероятно, в момент аварии электромобиль ехал с включенным автопилотом. The Verge отмечает, что к настоящему времени было зафиксировано свыше двух десятков аварий с участием Tesla с включенным автопилотом, но инцидент в Техасе, судя по всему, стал первым, когда в машине при этом не было водителя. Между тем в Tesla постоянно подчеркивают, что система автопилота помогает водителю, но требует постоянного контроля и не заменяет человека за рулем.

Two men dead after fiery crash in Tesla Model S.



"[Investigators] are 100-percent certain that no one was in the driver seat driving that vehicle at the time of impact," Harris County Precinct 4 Constable Mark Herman said. "They are positive." #KHOU11 https://t.co/q57qfIXT4f pic.twitter.com/eQMwpSMLt2 — Matt Dougherty (@MattKHOU) April 18, 2021