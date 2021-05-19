В честь 50-летия популярного спортивного купе Opel Manta компания Opel разработала концепт-кар Manta GSe Elektromod, внешность которого в целом повторяет внешность классической модели. Пока что в Opel не планируют налаживать серийное производство этого электромобиля.

Электрическое купе сохранило общие черты классического автомобиля, но получило ряд современных решений. Так, передняя часть концепт-кара оформлена в новом фирменном стиле Vizor, а на месте радиаторной решетки расположен дисплей, на который можно выводить текстовые сообщения.

Вместо бензинового 1,6-литрового мотора старого купе его электрический наследник получил электромотор на задней оси мощностью 147 лошадиных сил. При этом инженеры оставили четырехступенчатую механическую коробку, благодаря которой трансмиссией можно управлять в ручном режиме. Вместе с тем для коробки предусмотрен и автоматический режим работы - для этого водителю достаточно включить четвертую передачу, пишет РБК . Емкость батареи составляет 31 кВт*ч, а запас хода оценивается в 200 километров.

В салоне электрокара установлены виртуальная приборная панель диагональю 12 дюймов и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Интерьер купе оформлен в черном и желтом цветах с применением алькантары, а сиденья концепт-кара устанавливаются на заряженный хэтчбек Adam S, пишет Motor.ru .

Оригинальная модель Opel Manta выпускалась с 1970-го по 1988 год. До 1975 года компания выпускала купе Manta A, а затем его сменило второе поколение модели (Manta B).

Напомним, в ноябре прошлого года компания Opel представила обновленный логотип бренда, а также фирменный желтый цвет и новый шрифт. "Цель имиджевого обновления - выглядеть еще более современно и смело. Ведь Opel всегда был символом демократизации инноваций и мобильности", - пояснили в компании.

Обновленный логотип стал двухмерным, а ободок вокруг значка молнии стал тоньше. Желтый цвет был выбран в качестве фирменного, поскольку он символизирует эпоху электрификации и запоминается. Наконец, новый фирменный шрифт под названием Opel Next в компании охарактеризовали как "легкий и одновременно энергичный, современный и четкий".