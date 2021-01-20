Сервисы каршеринга зафиксировали рост спроса на долгосрочную аренду машин

АГН Москва / Сергей Киселев

Российские сервисы каршеринга заметили рост спроса на суточные и долгосрочные тарифы по итогам 2020 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей компаний "Делимобиль", YouDrive и BelkaCar.

В "Делимобиле" сообщили, что число суточных аренд год к году выросло более чем на 30%, а средний чек аренды увеличился более чем на 20%. Пробег арендованных машин по сравнению с 2019 годом вырос на 30%. В YouDrive сообщили о росте долгосрочных аренд на 40% при том, что такая возможность появилась у пользователей сервиса только в октябре прошлого года. В BelkaCar число суточных поездок в 2020 году выросло в 2,5 раза. В "Яндекс.Драйве" также сообщили об увеличении длительности поездок, но конкретные показатели не раскрыли.

Рост популярности долгосрочной аренды машин в компании "Делимобиль" связали с пандемией коронавируса и переводом сотрудников на дистанционный режим работы. Также на поведение клиентов повлияло закрытие границ - люди совершали поездки за город на выходные или в отпуск на каршеринговых машинах.

По данным "Тинькофф-банка", в 2020 году клиенты банка потратили на аренду автомобилей, в том числе через каршеринг, примерно на 15% меньше, чем годом ранее, но в конце года спрос на аренду вырос: с сентября по ноябрь общее количество поездок на каршеринге увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек поездки вырос на 9-31% (в зависимости от компании) и составил 250-330 рублей.

Напомним, в Москве из-за пандемии с 13 апреля по 25 мая прошлого года работа каршеринга была полностью приостановлена, а с 25 мая по 9 июня сервисы могли работать только на срок аренды не менее пяти дней. Ограничения или приостановка работы сервисов вводились также в Санкт-Петербурге и ряде других городов. По оценке Центробанка, из-за ограничений компании теряли 250 млн рублей еженедельно на выплаты лизинговых платежей.

По словам издателя проекта "Трушеринг" Юрия Николаева, операторы каршеринга активно продвигают долгосрочную аренду, поэтому рост спроса в этом сегменте вполне логичен. Кроме того, в последнее время участники рынка "начали позиционировать себя как операторы внутреннего туризма".

В свою очередь аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов отметил, что раньше каршеринговые компании тратили много денег на привлечение клиентов, а сейчас больше заботятся о рентабельности бизнеса. По его мнению, в обозримом будущем компании будут менее агрессивными в борьбе за долю рынка или наращивание автопарка, а долгосрочные тарифы призваны повысить эффективность.