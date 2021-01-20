Компания Mercedes-Benz 20 января официально представила полностью электрический кроссовер EQA, который стал первой моделью в новой "зеленой" линейке автомобилей Mercedes-Benz EQ.

Как пишет РБК , пятиместный кроссовер, созданный на базе модели GLA, получил "закрытую" радиаторною решетку, светодиодные фары, стоп-сигнал на крышке багажника и объединенные в одну полосу фонари. Покупателям также будут доступны адаптивные амортизаторы и особые аэродинамические колеса различных цветов диаметром до 20-дюймов.

Пока что компания представила кроссовер в версии с одним электромотором мощностью 190 лошадиных сил и батареей емкостью 66,5 кВт*ч, которая обеспечивает автомобилю запас хода примерно в 426 километров по методике расчета WLTP. На зарядку батареи с 10 до 80% уходит полчаса при условии использования станции быстрой зарядки. До 100 километров в час такой кроссовер разгоняется за 8,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 160 километров в час. Позднее компания планирует выпустить полноприводную версию EQA с двумя электромоторами мощностью 272 лошадиные силы и версию с запасом хода более 500 километров, пишет издание Motor.ru .

Список оснащения новой модели включает фронтальные и коленные подушки, а также шторки безопасности, систему удержания в полосе и функцию превентивного торможения. Салон EQA в целом не отличается от салона GLA, а за доплату клиенты смогут заказать панорамную крышу и декоративные элементы цвета розового золота на дефлекторах вентиляции.

Ожидается, что на европейском рынке Mercedes-Benz EQA появится весной этого года. В Германии цена этой модели будет начинаться от 47,5 тыс. евро. О планах компании продавать этот кроссовер в России пока не сообщается.