Горьковский автомобильный завод ("ГАЗ") начал серийное производство новой модели легкого коммерческого автомобиля "Газель NN". Эта модель была представлена в 2019 году.

Пока что завод выпускает бортовые модификаций и цельнометаллические фургоны "Газель NN" полной массой 3,5 тонны. В дальнейшем на платформе "ГАЗели NN" будет создан даже более широкий, чем на базе "ГАЗели Next", модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой от 2,5 до 4,6 тонны с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков, пишет "Автостат" .

"С выпуском этой модели мы начинаем процесс перехода к "цифре", который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей "ГАЗ". Универсальность, масштабируемость, цифровизация - три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня", - заявил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин (цитата по ТАСС).

"Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторский изменений, среди которых шестиступенчатая коробка передач и новая тормозная система. Это все направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем", - отметили в компании.

В моторную линейку модели "ГАЗель NN" входит 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 149 лошадиных сил и 2,0-литровый 136-сильный агрегат Volkswagen. Кроме того, автомобили будут доступны с отечественным двигателем УМЗ EvoTech объемом 3,0 литра, а также его модификациями, работающими на пропан-бутане и метане. "ГАЗель NN" получила новую шестиступенчатую механическую коробку передач, которая заменила прежнюю пятидиапазонную трансмиссию, пишет РБК .

Список оснащения автомобиля включает, подушку безопасности водителя, систему динамической стабилизации, систему помощи при экстренном торможении, система электронного распределения тормозных усилий в комплексе с противобуксовочной системой, а также систему помощи при трогании в подъем. Также автомобиль получил USB-разъемы в салоне, водительское сиденье с регулировкой в 11 направлениях, систему бесключевого запуска мотора, электронный стояночный тормоз и полностью светодиодную оптику. Стоимость "ГАЗели NN" будет объявлена позднее.

Осенью прошлого года компания показала первые предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN. На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" компания продемонстрировала представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон.

В конструкции электромобиля GAZelle e-NN используются как унифицированные компоненты модельного ряда "ГАЗель Next" (шасси, кузов, салон), так и оригинальные узлы, включая тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Полная масса электромобиля составляет 4,6 тонны, а грузоподъемность бортовых модификаций достигает 2,5 тонны. Синхронный электродвигатель имеет пиковую мощность в 136 лошадиных сил и обеспечивает максимальную скорость в 100 километров в час. Батарея емкостью 48 кВт*ч позволяет проезжать на одной зарядке до 120 километров.