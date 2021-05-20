Горьковский автомобильный завод ("ГАЗ") начал серийное производство новой модели легкого коммерческого автомобиля "Газель NN". Эта модель была представлена в 2019 году.
Пока что завод выпускает бортовые модификаций и цельнометаллические фургоны "Газель NN" полной массой 3,5 тонны. В дальнейшем на платформе "ГАЗели NN" будет создан даже более широкий, чем на базе "ГАЗели Next", модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой от 2,5 до 4,6 тонны с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков, пишет "Автостат".
"С выпуском этой модели мы начинаем процесс перехода к "цифре", который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей "ГАЗ". Универсальность, масштабируемость, цифровизация - три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня", - заявил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин (цитата по ТАСС).
"Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторский изменений, среди которых шестиступенчатая коробка передач и новая тормозная система. Это все направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем", - отметили в компании.
В моторную линейку модели "ГАЗель NN" входит 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 149 лошадиных сил и 2,0-литровый 136-сильный агрегат Volkswagen. Кроме того, автомобили будут доступны с отечественным двигателем УМЗ EvoTech объемом 3,0 литра, а также его модификациями, работающими на пропан-бутане и метане. "ГАЗель NN" получила новую шестиступенчатую механическую коробку передач, которая заменила прежнюю пятидиапазонную трансмиссию, пишет РБК.
Список оснащения автомобиля включает, подушку безопасности водителя, систему динамической стабилизации, систему помощи при экстренном торможении, система электронного распределения тормозных усилий в комплексе с противобуксовочной системой, а также систему помощи при трогании в подъем. Также автомобиль получил USB-разъемы в салоне, водительское сиденье с регулировкой в 11 направлениях, систему бесключевого запуска мотора, электронный стояночный тормоз и полностью светодиодную оптику. Стоимость "ГАЗели NN" будет объявлена позднее.
Осенью прошлого года компания показала первые предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN. На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" компания продемонстрировала представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон.
В конструкции электромобиля GAZelle e-NN используются как унифицированные компоненты модельного ряда "ГАЗель Next" (шасси, кузов, салон), так и оригинальные узлы, включая тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Полная масса электромобиля составляет 4,6 тонны, а грузоподъемность бортовых модификаций достигает 2,5 тонны. Синхронный электродвигатель имеет пиковую мощность в 136 лошадиных сил и обеспечивает максимальную скорость в 100 километров в час. Батарея емкостью 48 кВт*ч позволяет проезжать на одной зарядке до 120 километров.