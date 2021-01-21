В прошлом году количество автодилеров в России выросло на 5,6% - сейчас в стране насчитывается 3570 дилеров. Об этом сообщил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) Вячеслав Зубарев, отметив, что число дилеров выросло, несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ей проблемы на авторынке.

"Когда я получил эти данные, я поначалу решил, что какая-то ошибка произошла. Потом мы обменялись мнениями с коллегами. Удивительная штука, количество дилеров выросло", - приводит слова Зубарева РБК .

Он напомнил, что весной 2020 года на фоне временного закрытия автосалонов из-за пандемии автомобильные продавцы предупреждали о рисках массовых банкротств. Тем не менее, Зубарев не увидел поводов для оптимизма в том, что в итоге в России стало больше автодилеров.

"Когда рынок падает, а мощности нарастают - это снижает эффективность дилерских центров и повышает их уязвимость для будущих испытаний кризисом. А то, что сложности будут - у меня нет сомнений, так устроена экономика", - подытожил Зубарев.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

Лидерство на рынке по итогам года сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 343 512 автомобилей Lada, сократившись на 5%. Далее идут компании Kia (201 727 машин -11%), Hyundai (163 244 машины, -9%), Renault (128 408 машин, -11%), Volkswagen (100 171 машина, -4%), Skoda (94 632 машины, +7%), Toyota (91 598 машин, -12%), Nissan (56 352 машины, -13%), ГАЗ (51 169 машин, -20%) и BMW (42 721 машина, +3%). В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке в 2020 году вошли Lada Granta (126 112 машин), Lada Vesta (107 281 машина), Kia Rio (88 064 машины), Hyundai Creta (73 537 машин) и Volkswagen Polo (58 455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.