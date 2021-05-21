В столице начали вводить ограничение скорости для прокатных электросамокатов в отдельных районах Москвы, чтобы обезопасить пешеходов

Фотобанк Moscow-Live / Ольга Шуклина

В столице начали вводить ограничение скорости для прокатных электросамокатов в отдельных районах Москвы, чтобы обезопасить пешеходов. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Теперь при аренде самокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города - в Театральном проезде и на Большой Лубянке скорость движения будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Мера позволит сделать улицы безопаснее для пешеходов", - говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что новый скоростной режим уже заработал на самокатах сервиса проката Whoosh. В этой компании сообщили VC.ru , что когда самокат попадает в зону с ограничением скорость, то плавно замедляется. Эта функция была разработали еще зимой, уточнили в Whoosh. Также у сервиса есть ограничение скорости в Петербурге на Невском проспекте.

Ограничение скорости электросамокатов до 15 километров в час на ВДНХ ввела компания Urent. В этой компании сообщили, что поддерживают ограничение скорости самокатов в зонах скопления пешеходов.

Напомним, сейчас использование электросамокатов и подобных им транспортных средств не регулируется отдельными нормами, хотя власти готовят поправки в законодательство, которые призваны навести порядок в этой сфере. Между тем быстрая езда на электросамокатах по тротуарам и пешеходным зонам порой приводит к столкновениям с пешеходами и серьезным травмам.

21 мая также стало известно, что Мосгордума предложила дептрансу Москвы составить "черный список" нарушителей, которым будет запрещена аренда электросамокатов в столичных сервисах, передает "Интерфакс" . Также депутаты предлагают внести в городской закон ограничение скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 15 километров в час в парках и отдельное ограничение для тех, кто впервые пользуется этим видом транспорта. Кроме того, речь идет о запрете езды вдвоем на одном СИМ.

Столичные депутаты также поддержали внесение в ПДД норм о регулировании движения на средствах индивидуальной мобильности. В частности, предлагается ограничить для них максимальную скорость до 25 километров в час, а в пешеходном потоке - до 7 километров в час.