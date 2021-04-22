В России отзывают около 400 кроссоверов Skoda Karoq

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Компания "Фольксваген Груп Рус" (официальный представитель марки Skoda на российском рынке) объявила об отзыве более 370 кроссоверов Skoda Karoq из-за проблем с подушками безопасности.

"Отзыву подлежат 372 автомобиля Skoda Karoq, реализованных в 2021 году с VIN-кодами согласно приложению . Причины отзыва транспортных средств: на автомобилях Karoq определенного периода выпуска при длительной эксплуатации и связанного с этим износом обивки сидений возможно некорректное срабатывание боковых подушек безопасности. В результате боковые подушки безопасности могут не обеспечить необходимую защиту пассажиров", - говорится в сообщении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru .

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет заменена обивка спинок передних сидений. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.