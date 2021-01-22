Компания DeLorean Motor Company (DMC) показала в соцсетях тизер нового купе DeLorean DMC-12. Оригинальная модель, выпущенная в 80-е годы прошлого века, стала культовой, благодаря запоминающемуся появлению в кино.

Тизер новой модели был представлен в рамках 40-летия оригинального DeLorean, первый экземпляр которого выпустили в Ирландии 21 января 1981 года. Дизайн DeLorean DMC-12 разрабатывал Джоржетто Джуджаро, а облик модели-преемника создаст его компания Italdesign. Судя по тизеру, новый DeLorean сохранит силуэт предшественника и поднимающиеся вверх двери ("крыло чайки"), пишет "Коммерсант" . При этом в компании пока не уточнили, идет ли речь о единичном экземпляре, или обновленное купе выпустят небольшой серией.

Напомним, DeLorean DMC-12 выпуска 1981 года с кузовом из нержавеющей стали стал культовым автомобилем после выхода трилогии "Назад в будущее". Главные герои фильма доктор Браун и Марти Макфлай перемещались на DMC-12 во времени. В общей сложности за все время выпуска DMC-12 в 1981-1983 годах на заводе в Северной Ирландии было собрано немногим более 8,5 тыс. машин.

Зарегистрированная в Техасе DeLorean Motor Company была основана в 1995 году британским автомехаником Стивеном Винном. Эта фирма не имеет прямого отношения к детройтской DMC, выпускавшей оригинальные автомобили. В 1997 году Винн выкупил права на марку, вместе с сохранившимися запчастями, и занялся реставрацией, обслуживанием и продажей оригинальных машин. Его компания планировала возобновить производство спорткаров, но с этим возникли проблемы, которые удалось решить с принятием в США закона Low Volume Vehicle Manufacturing Act, который позволяет небольшим компаниями ежегодно выпускать до 325 экземпляров ретромоделей.