Напомним, электрокар Zetta представляет собой трехдверный четырехместный автомобиль длиной в три с небольшим метра. Он приводится в движение асинхронными мотор-колесами суммарной мощностью 98 лошадиных сил, которые позволяют электрокару разгоняться до 120 километров в час

Двигатели Дуюнова / YouTube

Прокуратура Центрального района города Тольятти завела дела против главы компании Zetta (ООО "ЗЕТТА"), которая разрабатывает одноименный компактный электрокар, в связи с невыплатой зарплаты сотрудникам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

"Установлено, что перед 59 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за период сентябрь-ноябрь 2020 года на сумму более 4 млн рублей. Прокурор возбудил в отношении предприятия дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), а также внес работодателю представление об устранении нарушений закона. Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой района", - говорится в сообщении.

В прокуратуре не уточнили имя фигуранта дела, но, по всей видимости, речь идет о гендиректоре компании Денисе Щуровском. В ведомстве добавили, что после проверки задолженность по заработной плате была полностью погашена.

Напомним, электрокар Zetta представляет собой трехдверный четырехместный автомобиль длиной в три с небольшим метра. Он приводится в движение асинхронными мотор-колесами суммарной мощностью 98 лошадиных сил, которые позволяют электрокару разгоняться до 120 километров в час. В мае 2019 года сообщалось, что в Тольятти идут работы по созданию производственных площадей для выпуска Zetta и оснащению их необходимым оборудованием. Предполагается, что компактный электрокар будет выпускаться в нескольких комплектациях, включая передне- и полноприводную.

В середине августа прошлого года Денис Щуровский сообщил , что минимальная стоимость электромобиля Zetta составит 550 тысяч рублей. При этом ранее предполагалось, что электрокар будет стоить не более 450 тыс. рублей. "Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тыс. рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт*час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км", - заявил Щуровский.

В начале сентября Фонд развития промышленности (ФРП) отказал разработчикам Zetta в бюджетном кредите, из-за чего запланированный на конец этого года старт производства электрокара пришлось отложить.

Zetta рассчитывала получить от ФРП кредит в размере 99,9 млн рублей на пять лет под 1% годовых, но экспертный совет фонда отказал, считая, что собственных средств компании и займа фонда недостаточно для запуска производства с нуля. "Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден", - говорили в ФРП.

В свою очередь Щуровский отмечал, что в проект создания и производства электрокара уже вложено 570 млн рублей. Он не исключал, что компания сможет самостоятельно профинансировать запуск производства электромобиля или получить поддержку от властей Самарской области.