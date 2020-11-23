HyundaiWorldwide / YouTube В Hyundai раскрыли первые подробности о седане Elantra для России

HyundaiWorldwide / YouTube

Российское представительство компании Hyundai раскрыло первые подробности о седане Elantra нового поколения для России. Как рассказали в компании автомобиль, мировая премьера которого состоялась в марте этого года, будет выпускаться для российского рынка на заводе компании "Автотор" в Калининграде.

Напомним, Elantra нового поколения во многом напоминает представленный ранее обновленный седан Sonata. Это касается не только кузова, но и ряда стилистических элементов, включая широкую решетку радиатора, переходящую в узкие фары, длинный плавно изгибающийся капот, восходящую боковую линию окон и характерные задние фонари H-Tail. По сравнению с предшественником новая Elantra стала на 56 мм длиннее, на 25 мм шире, но на 20 мм ниже. Колесная база была увеличена на 20 мм и составляет 2720 мм.

На российском рынке седан будет доступен в комплектациях Base, Active и Elegance. Четвертая комплектация получила название также Anniversary в честь 30-летия юбилею модели Elantra. Вероятно, машины в этой комплектации получат особый декор и опции, отмечает Motor.ru.

Hyundai готовится выпустить обновленный седан Elantra на российский рынок pic.twitter.com/t23PKviCRH— 12_white (@mikky_nn) November 23, 2020

Подробности об оснащении и ценах новой Elantra, а также о сроках начала продаж седана в России пока не раскрываются, но известно, что в дорогих версиях автомобиль получит цифровую приборную панель и дисплей мультимедийной системы диагональю по 10,25-дюйма. В базовый версиях машина будет оснащаться 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы.

Что же касается моторной гаммы Elantra в России, то она включает атмосферники объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 128 и 150 лошадиных сил соответственно. Уточняется, что оба этих двигателя можно будет заправлять 92-м бензином. Моторы работают в паре с шестидиапазонным автоматом, пишет "За рулем".

В настоящее время Hyundai Elantra предыдущего поколения продается в России по цене от 1,235 млн рублей.