"АвтоВАЗ" объявил цены на Lada Niva Travel

lada.ru

Компания "АвтоВАЗ" объявила о начале приема предварительных заказов на внедорожник Lada Niva Travel (обновленная версия Lada Niva), производство которого началось в конце прошлого года. Как сообщается на сайте "АвтоВАЗа", оформить заказ можно в режиме онлайн. Сроки начала продаж в компании пообещали назвать позднее.

"Выбрав комплектацию на сайте и отправив запрос, будущий владелец получает письмо о подтверждении намерения на указанный им адрес; для подтверждения заказа достаточно сделать клик по указанной ссылке в письме. Дилер немедленно получает письмо и проверяет наличие выбранного автомобиля. После подтверждения наличия высылается ссылка на предоплату", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что размер предоплаты составляет 10 тыс. рублей, а покупатели, сделавшие онлайн-предзаказ вместе с автомобилем получат в подарок набор фирменных аксессуаров для бездорожья, включающий коврики, трос, лопату и жидкость для омывателя.

Lada Niva Travel предлагается покупателям в комплектациях Classic, Comfort, Comfort Off-road, Luxe и Luxe Off-road. Базовая версия внедорожника стоит от 747,9 тыс. рублей. В ее оснащения входят подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений Isofix.

В комплектации комфорт автомобиль стоит от 804,9 тыс. рублей и оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением. Версия Comfort Off-road стоит от 844,9 рублей - такой автомобиль имеет рейлинги, сигнализацию, 16-дюймовые легкосплавные диски колес и складной ключ центрального замка с дистанционным управлением.

Комплектация Luxe стоит от 890,9 тыс. рублей. В этой версии Lada Niva Travel оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, мультимедийной системой, 16-дюймовыми литыми дисками колес, обогревом лобового стекла, парктроником, камерой заднего вида, а также улучшенными водительским сиденьем и пакетом шумоизоляции. Lada Niva Travel Luxe Off-road стоит от 905,9 тыс. рублей и оснащается внедорожными шинами, неокрашенным обвес кузова и шноркелем.

Напомним, ранее автомобили Niva выпускались под брендом Chevrolet. В декабре 2019 года на "АвтоВАЗе" сообщили, что компания подписала соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП по производству внедорожников. В результате сделки (ее сумма не называлась) совместное предприятие стало на 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", которая вернула себе бренд Niva.