В России отзывают 7,2 тыс. автомобилей Subaru

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Компания "СУБАРУ МОТОР" (официальный представитель бренда Subaru на российском рынке) объявила об отзыве в России свыше 7,2 тыс. автомобилей двух моделей.

"Отзыву подлежат 7248 автомобилей, Subaru XV (G5) и Forester (S5), изготовленных в период с 2017 по 2019 годы с VIN-кодами согласно приложению . Причины отзыва транспортных средств: во время эксплуатации автомобиля болты кронштейна заднего стабилизатора могут ослабевать, и это может стать причиной аномального шума. Если автомобиль продолжает эксплуатироваться, то болт может выпасть, а сам кронштейн может начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали, такие, как тормозная трубка, ведущий вал или подрамник", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru .

На всех транспортных средствах будет проверено состояние болтов кронштейна заднего стабилизатора и проведена их затяжка. В случае утери болтов на автомобилях будут установлены новые болты. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

На прошлой неделе стало известно , что Росстандарт утвердил в качестве национального стандарта Российской Федерации новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725-2021 "Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов".

Анонсированный в 2020 году ГОСТ гласит, что инициирование отзыва автомобилей предусмотрено при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям, а также на основании оценки риска, связанного с ее использованием. Стандарт был разработан с учетом мировой практики проведения отзывных кампаний в области автомобилестроения и опыта Росстандарта по проведению надзорных мероприятий на автомобильном рынке.

Разработанный ФГУП "НАМИ" в рамках деятельности межгосударственного технического комитета по стандартизации "Дорожный транспорт" (МТК 056) вступит в действие с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения. К новому стандарту присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Узбекистан.