В Tesla пообещали хранить данные с проданных в Китае машин на территории страны, чтобы избежать подозрений в шпионаже

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Компания Tesla сообщила о создании в Китае дата-центра для обработки и хранения данных с проданных в КНР электромобилей Tesla. Об этом компания объявила на странице в местной соцсети Weibo .

Такое решение компания приняла вскоре после того, как китайские власти решили запретить военным и госслужащим использовать машины Tesla для некоторых поездок, пишет The Verge . Речь шла о запрете приезжать на электромобилях Tesla на работу и въезжать на них на территорию жилых комплексов для сотрудников секретных предприятий и госучреждений.

"Безопасность данных, полученных с машин, очень важна. Все данные с проданных в Китае автомобилей будут храниться в КНР", - сообщили в Tesla.

СМИ писали, что запрет на использование электрокаров был введен по итогам проверки, которая показала, что установленные на них камеры могут вести запись в непрерывном режиме, а сенсоры - собирать различные данные. В частности, речь идет о получении доступа к списку контактов в смартфоне владельца после синхронизации устройства с мультимедийной системой Tesla. Власти Китая также не исключают, что часть собираемых электрокарами данных может передаваться в США.

Гендиректор компании Tesla Илон Маск опровергал возможность использования камер и сенсоров электромобилей компании для шпионажа. "Если бы коммерческая компания действительно занималась шпионажем, негативные последствия для этой компании были бы чрезвычайно серьезными", - заявил Маск в марте. "Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или в любой другой стране, нас бы просто закрыли", - добавил он.

Tesla открыла в Китае свой первый зарубежный завод в конце 2019 года. На нем сейчас выпускаются электромобили Model 3 и Model Y. Этот завод стал первым предприятием по сборке машин в Китае со стопроцентным иностранным капиталом.