Компания Tesla на основании решения Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США отзовет в стране 9537 электромобилей Model S и Model Y для устранения различных дефектов. Об этом сообщает Reuters.

Отзывная кампания охватывает 9136 автомобилей Tesla Model X, выпущенных в 2016 году, а также 401 электрокар Model Y 2020-го года выпуска. В случае Model X отзыв связан с тем, что декоративную обшивку могли приклеить без предварительной грунтовки. Из-за этого один или оба элемента отделки могут отвалиться во время движения, пишет Motor.ru. Подлежащие отзыву машины проверят и, при необходимости, исправят дефекты. Отметим, что новые электрокары Tesla могут потерять крышу целиком на ходу.

Что же касается отзыва нескольких сотен новых Model Y, то его причиной стал дефект подвески: передний верхний рычаг подвески может отсоединиться от поворотного кулака из-за слабо затянутых болтов. В Tesla отметили, что знают о трех случаях потери болтов, ни один из которых не привел к авариям или травмам.

Напомним, в феврале сообщалось, что Tesla отзовет свыше 15 тыс. кроссоверов Model X из-за дефекта, который может привести к выходу из строя усилителя руля. В марте 2018 года Tesla уже отзывала по схожей причине 123 тыс. седанов Model S по всему миру.

На днях стало известно, что концерну General Motors придется отозвать по всему миру 7 млн старых машин из-за дефектных подушек безопасности компании Takata. Список моделей, попавших под отзыв, включает Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon.