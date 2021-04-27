Сервис такси Lyft договорился о продаже своего подразделения по разработке беспилотных автомобилей Level 5 компании Woven Planet Holdings ("дочка" автопроизводителя Toyota). Об этом сообщает Bloomberg .

Сумма сделки составит 550 млн долларов. Из них 200 млн долларов будут выплачены сразу, а оставшиеся 350 млн Lyft получит в течение следующих пяти лет. В Lyft сообщили, что продажа Level 5 позволит компании сократить издержки на 100 млн долларов в год. Предполагается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2021 года.

Сервис Lyft создал подразделение по разработке беспилотных машин в 2017 году, последовав примеру конкурентов из Uber. Сейчас в Lyft также взяли пример с компании Uber, которая продала свое подразделение беспилотников в прошлом году стартапу Aurora Innovation за 4 млрд долларов. При этом Uber испытания беспилотников принесли проблемы - под колесами одной из тестовых машин в 2018 году погибла переходившая дорогу в неположенном месте велосипедистка, тогда как беспилотники Lyft не попадали в громкие ДТП.

В 2017 году в Lyft заявили, что к 2021 году большинство поездок в такси сервиса будут совершать беспилотные машины. Тогда компания наняла в новое подразделение несколько сотен инженеров. В 2018 году сервис Lyft за 72 млн долларов купил британский стартап Blue Vision Labs, занимающийся разработками в сфере дополненной реальности. Предполагалось, что наработки этой компании ускорят создание беспилотников Lyft, пишет The Verge .

В итоге амбициозные планы Lyft в отношении беспилотников не удалось воплотить в жизнь. Хотя в Level 5 добились определенных успехов и создали тестовые машины, беспилотники Lyft, а также других компаний все еще далеки от массового внедрения и коммерциализации.

Напомним, в январе прошлого года Toyota обнародовала план по созданию прототипа "умного" города, который позволит тестировать различные технологии будущего, включая беспилотный транспорт. Город под названием Woven City будет построен на острове Хонсю, у подножия горы Фудзи, а его площадь составит свыше 70 гектаров.

Население города составит 2 тыс. человек (это будут сотрудники Toyota и их семьи), но впоследствии количество жителей может быть увеличено. Источниками энергии для Woven City станут водородные топливные ячейки, которые дополнят солнечными панелями на крышах построек.