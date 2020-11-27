Начальник ГИБДД Михаил Черников направил первому замглавы МВД Александру Горовому письмо с описанием процедуры наказания водителей, которых новые дорожные камеры уличат в использовании телефона за рулем. Копия документа, подлинность которого подтвердил источник в МВД, оказалась в распоряжении РБК.

Напомним, в начале ноября в столичном департаменте транспорта сообщили, что в ближайшее время в Москве начнут работать несколько дорожных камер, которые смогут распознавать водителей, разговаривающих по телефону во время движения или непристегнутых ремнем безопасности. В презентации было указано, что новые камеры могут делать до 25 кадров в секунду и при помощи нейросетей способны распознавать на изображениях руль, руки водителя и ремень безопасности, а также факты нарушений водителями требования пристегнуть ремень и запрета на использование телефона.

Точные сроки запуска новой системы не назывались, но в дептрансе отмечали, что она прошла тестирование в феврале этого года - камеры фиксировали нарушения, но штрафы водителям тогда не выписывались.

Черников признал, что новые алгоритмы в теории могут по ошибке принять за телефон другой предмет в руке водителя, что приведет к необоснованному штрафу. Во избежание таких ошибок система будет делать не менее десяти фотографий высокого качества. При этом лица водителей на снимках будут ретушировать.

В письме Черников также подтвердил, что новый программный модуль пока что установили на восемь камер, которые будут выписать штрафы за разговоры по телефону и непристегнутые ремни. При этом нарушители смогут воспользоваться 50-процентной скидкой при досрочной оплате штрафа, напоминает Motor.ru.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за использование телефона во время движения составляет 1,5 тыс. рублей, а за непристегнутый ремень - 1 тыс. рублей.