В Москве снова эвакуировали Lamborghini Aventador телеведущей Анастасии Ивлеевой

Дептранс Москвы / t.me

28 апреля в Москве за нарушение правил парковки был эвакуирован на штрафстоянку премиальный автомобиль Lamborghini Aventador, принадлежащий телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы). Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждем вас на одной из наших спецстоянок", - говорится в сообщении.

Как отмечает в своем Telegram-канале издание "Подъем" , суперкар Ивлеевой увезли на штрафстоянку к метро "Авиамоторная". Ранее у телеведущей уже забирали машину, когда полиция обнаружила, что у нее накопилось более 500 неоплаченных штрафов.

Анастасия Ивлеева - телеведущая, наиболее известная по передаче "Орел и решка" на канале "Пятница!". На ее страницу в Instagram подписано 18 млн пользователей, напоминает телеканал "Дождь" . Автомобиль Lamborghini Avantador стоимостью 20 млн рублей Ивлеева купила в прошлом году.

Напомним, 5 апреля в Москве были повышены тарифы на парковку, а также появились новые зоны платной парковки в нескольких районах города. Так, новые платные парковочные зоны начали действовать в районах Аэропорт, Войковский, Савеловский, Коптево, Бутырский, Выхино-Жулебино, Донской, Внуково, а полный список изменений столичные власти разместили на сайте дептранса Москвы.

С 5 апреля в Москве также подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин. Ранее эвакуация автомобиля категории B с двигателем мощностью до 250 лошадиных сил стоила 8813 рублей, а с 5 апреля стоимость выросла до 9130 рублей (4837 рублей с учетом скидки при оплате сразу на стоянке). "Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов", - подчеркивали в дептрансе.