В 2020 году по всему миру было продано свыше 3 млн новых электромобилей, включая легковые машины, автобусы и грузовики. По сравнению с 2019 годом продажи электротранспорта выросли на 41%, а их доля на мировом рынке в прошлом году составила 4,6%.

Такие данные приводятся в свежем докладе Международного энергетического агентства (МЭА), эксперты которого прогнозируют, что к 2030 году в мире будет насчитываться по меньшей мере 145 млн электромобилей (7% мирового автопарка), тогда как на конец 2020 года этот показатель составлял 11,2 млн штук, пишет "Коммерсант" .

Если же правительства разных стран ускорят реализацию планов в сфере борьбы с изменением климата, которые среди прочего предусматривают переход на электрокары, то к 2030 году количество электрических машин, грузовиков и автобусов в мире может вырасти до 230 млн штук (12% автопарка). Эксперты МЭА отмечают, что для этого необходимо внедрять программы по продвижению электромобилей не только в легковом сегменте, но и в сегменте грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, а также развивать сети зарядных станций. Для стимулирования перехода на электромобили в МЭА также предложили рассчитывать размер налога на бензин и дизельное топливо исходя из того, какой вред они наносят окружающей среде и здоровью человека. Средства от этих налогов предлагается направить на снижение вредного воздействия автомобилей с ДВС и ускорение перехода на электромобили.

Напомним, согласно прогнозу аналитиков из банка UBS, уже в к 2024 году производство электрокаров будет стоить столько же, сколько производство машин с ДВС. При этом уже к 2022 году затраты на производство электромобиля будут всего на 1,9 тыс. долларов выше затрат на выпуск машины с ДВС. К такому выводу в UBS пришли на основании анализа характеристик и стоимости аккумуляторов семи крупнейших производителей. Неизбежное снижение стоимости электромобилей сделает их покупку более выгодной за счет экономии на бензине и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что к 2025 году доля электрокаров на мировом рынке вырастет до 17%, а к 2030 году 40% продаж будет приходиться на электромобили. Таким образом, многие из тех, кто присматривает сейчас машину с ДВС на ближайшие 3-5 лет, купят такой автомобиль в последний раз перед переходом на электрокары.