GMC показала первое ВИДЕО будущего электрического внедорожника Hummer

Американская компания GMC (входит в General Motors) обнародовала первый видеоролик с новым электрическим внедорожником, который будет выпускаться под брендом Hummer и унаследует фамильные черты знаменитого внедорожника.

Короткое видео нельзя назвать информативным - автомобиль, который будет выпускаться в виде внедорожника и пикапа, не показан в ролике целиком. При этом в компании подтвердили, что электрокар получит электромоторы суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с 0 до 96 километров в час (с 0 до 60 миль в час) за 3 секунды. Ранее презентация новинки была запланирована на май, но ее перенесли на осень этого года, а на рынок электрический Hummer должен выйти осенью 2021 года.

Напомним, бренд Hummer был создан для производства гражданского внедорожника, созданного на базе военного автомобиля HMMWV. С 1992 по 2006 годы под этим брендом выпускалась модель Hummer H1, с 2002 по 2009 годы - Hummer H2, а с 2005 по 2010 годы - Hummer H3.

Летом 2008 года в связи с ухудшающимся финансовым положением General Motors и сильным падением спроса на продукцию Hummer корпорация приняла решение о продаже марки. Выбор был остановлен на китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co, с которой в июне 2009 года было подписано предварительное соглашение о продаже бренда, однако 24 февраля 2010 года GM заявила о начале процедуры ликвидации подразделения Hummer по причине срыва сделки со стороны китайских регулирующих государственных органов. В мае того же года с конвейера завода General Motors в американском Шривпорте (штат Луизиана) сошел последний внедорожник марки Hummer.

В 2006-2009 годах Hummer H2 и H3 собирали на калининградском предприятии "Автотор". С 2010 года сборка Hummer H1 и H3 ведется на китайском предприятии Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co под названием DongFeng Warrior.

Вероятно, главными конкурентами электрического Hummer на рынке станут пикап Tesla Cybertruck и внедорожники компании Rivian. Пока что эти автомобили также не вышли на рынок.