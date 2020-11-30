Немецкая компания Opel (входит в концерн PSA) официально представила обновленный логотип бренда, а также фирменный желтый цвет и новый шрифт. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщение Opel.

"Цель имиджевого обновления - выглядеть еще более современно и смело. Ведь Opel всегда был символом демократизации инноваций и мобильности", - пояснили в компании. Обновленный логотип стал двухмерным, а ободок вокруг значка молнии стал тоньше.

Желтый цвет был выбран в качестве фирменного, поскольку он символизирует эпоху электрификации и запоминается. Наконец, новый фирменный шрифт под названием Opel Next в компании охарактеризовали как "легкий и одновременно энергичный, современный и четкий".

Первым автомобилем, на котором немцы опробуют новый стиль, станет обновленный кроссовер Crossland. В России этот автомобиль появится в следующем году, пишет РБК.

Напомним, за последние пару лет обновленные похожим образом логотипы представили и некоторые другие автопроизводители включая Toyota, Nissan, Kia, BMW и Volkswagen. Некоторые из этих компаний уже представили автомобили с новыми логотипами.