Новые требования к составу автомобильных аптечек вступят в силу 1 января

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Изданный в ноябре приказ Минздрава России об утверждении новых требований к составу автомобильных аптечек вступит в силу 1 января 2021 года.

Принятие новых требований к аптечкам не обязывает автовладельцев менять аптечки, которые они держат в машинах в настоящее время. Старые аптечки разрешено возить до истечения срока годности, но не позднее 31 января 2024 года. Штраф за отсутствие аптечки в машине, напомним, составляет 500 рублей.

Теперь водителям больше не нужно иметь в аптечке бинты размером 5 м на 5 см и 5 м на 7 см. В Минздраве считают, что их применение при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП "не имеет смысла". "Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи", - отмечалось в пояснительной записке к приказу. Кроме того, в аптечках теперь не требуется держать стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, так как "обеспечить соблюдение правил асептики при оказании первой помощи не представляется возможным".

Вместо этих перевязочных материалов в аптечке должны быть две упаковки стерильных салфеток, семь упаковок стерильных или нестерильных бинтов больших размеров (четыре упаковки бинтов размером 5 м на 10 см и три упаковки бинтов размером 7 м на 14 см) и рулонный лейкопластырь размером 2 на 500 см (ранее требовался рулон размером 1 на 250 см). Из требований при этом исключили бактерицидные лейкопластыри, которые используется при мелких ссадинах, царапинах и мозолях, но не подходят для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Помимо этого, в состав аптечки теперь должны будут входить две медицинские нестерильные одноразовые маски для защиты органов дыхания от респираторных инфекций, две пары перчаток (раньше требовалась одна пара), маска для проведения искусственного дыхания, жгут, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи. Возить в аптечке какие-либо лекарства приказ не требует.

Глава ресурсно-образовательного центра по первой помощи "Российского Красного Креста" Лариса Храмеева ранее поддержала исключение требования возить в аптечках стерильные бинты, поскольку при вскрытии упаковки на улице они моментально становятся нестерильными. "По такой же логике не нужны и стерильные салфетки, их можно было бы заменить более дешевыми обычными. Правильно, что решили убрать маленькие бинты - ими сильное кровотечение не остановишь, но для этого бинты в принципе плохо подходят, для эффекта давящей повязки лучше всего подходит медицинская косынка", - отмечала Храмеева.

При этом она не одобряла решение Минздрава отказаться от требования возить в аптечке бактерицидные лейкопластыри, так как даже маленькая царапина, если ее быстро не закрыть, может привести к неприятным последствиям.