В городе Осака открылся первый шоурум компании Aspark. В нем японская компания, основным бизнесом которой является подбор персонала, начала продажи представленного в прошлом году электрического гиперкара Aspark Owl .

Электрокар, который называют самым мощным и быстрым серийным автомобилем в мире также можно приобрести в Европе и Северной Америке. Так, в Европе он продается по цене от 2,9 млн евро пишет Motor.ru .

Гиперкар, на разработку которого в Aspark потратили около семи лет, весит 1900 килограммов. Он оснащается четырьмя электрическими моторами, суммарная мощность которых составляет свыше 2 тыс. лошадиных сил. Aspark Owl способен разогнаться до первой "сотни" за 1,7 секунды, что делает его одной из самых быстрых серийных машин в мире. В ходе тестового заезда в октябре Aspark Owl разогнался до 100 километров в час за 1,72 секунды, а на других испытаниях, во время которых автомобиль обули в гоночные шины, разгон до "сотни" занял 1,87 секунды.

Начались продажи самого быстрого и мощного серийного автомобиля в мире - Aspark Owl. 2012 л.с и менее двух секунд в разгоне до сотни https://t.co/nwGoQGLwH1 pic.twitter.com/tsfgJvibNd — Мотор (@MotorRu) December 31, 2020

На презентации также сообщалось, что до 300 километров в час Aspark Owl разгоняется за 10,6 секунды, а максимальная скорость гиперкара составляет 400 километров в час. Запас хода машины в компании оценивают в 450 километров.

Всего компания планирует выпустить 50 экземпляров гиперкара Owl. Из них 20 машин предназначены для европейского рынка, 20 - для Азии и Ближнего Востока, а оставшиеся 10 - для Северной Америки. В США продавать гиперкары по цене от 3,56 млн долларов будет один дилер в Майями.