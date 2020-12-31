В Росстандарте подвели итоги проверок качества топлива на АЗС в 2020 году

Moscow-Live / Тихонов Михаил

В 2020 году сотрудники Росстандарта проверили 1015 заправок. На 130 из них были выявлены нарушения по физико-химическим показателям техрегламента. Кроме того, в 92 случаях были выявлены документарные нарушения, а в 213 случаях - нарушения обязательных требований в области обеспечения единства измерений.

"Всего было отобрано и испытано 1 942 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из них 152 образца (7,8%) не соответствовали установленным нормам. По бензину доля выявленных нарушений составила около 3,5 %, по дизельному топливу - 15,1%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По итогам проверок в Росстандарте подготовили обновленную карту качества топлива России - 2020, а также полный список АЗС, на которых было обнаружено некачественное топливо.

Росстандарт выпустил свежую карту качества топлива на АЗС. pic.twitter.com/e2eBAG6Q69 — 12_white (@mikky_nn) December 31, 2020

"Доля выявляемого суррогата на рынке сократилась за пять лет более чем в два раза. Следующая наша цель - полное исключение опасного топлива с рынка. Внедрение цифровых сервисов поможет добиться здесь новых результатов, это касается и взаимодействия с добросовестным бизнесом, и доведения информации до автовладельцев", - заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

В 2021 году ведомство планирует запустить цифровой сервис информирования автолюбителей о фактах реализации опасного топлива в режиме открытых данных и реального времени. Он позволит быстро доводить информацию до широкого круга автовладельцев. Все заинтересованные лица, включая телекоммуникационные компании, навигационные и справочные системы, смогут безвозмездно использовать эту информацию для повышения качества своих услуг.