Пресс-служба Президента России Встреча Владимира Путина с Игорем Додоном в режиме видеоконференции, сентябрь 2020 года

Пресс-служба Президента России

"Некоторые беспокоятся - если молдаване, не понимая выгод интеграции с Россией, во втором туре президентских выборов окончательно прокатят нашего друга с говорящей фамилией Додон и проголосуют за союз с Европой, то с кем же Владимир Владимирович будет стоять рядом во время парада? Беспокоиться не надо!" - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook

"Во-первых, всегда есть президент суверенной Южной Осетии - надо только билеты оплатить и командировочные. Но главное, Баковский завод резиновых изделий, тот самый, который делал "Изделие номер 2" - люди постарше помнят, а молодежи не объяснишь - закупил уже линию по производству резиновых женщин.

Нам эти западные извращения ни к чему, но на базе этой линии баковские трудящиеся будут делать резиновых президентов-союзников. Их можно будет и на трибуну ставить, и по прямому назначению при желании тоже использовать.

А перед резиновыми президентами враждебных стран можно будет выступать - им для этого сделают восхищенное выражение лица, которого от живых прототипов хрен дождешься!"