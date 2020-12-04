"Греф не может провести ни одного мероприятия, чтобы чего-нибудь не отчудить. Вот и в этот раз, организовал конференцию по искусственному интеллекту, самого Владимира Путина пригласил и в процессе вдруг говорит: "А сейчас вопрос задаст "Афина", девушка, которая искусственным интеллектом уже обладает", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"И, ладно бы, эта "Афина" была девушкой с пониженной социальной ответственностью - тогда простительно. Но она оказалась ваще без всякой социальной ответственности. То есть абсолютно безответственной оказалась!

И живому Владимиру Владимировичу, который за 20 лет привык находится при исполнении президентских обязанностей и не проявлял видимого желания прекратить их исполнять, прям в лоб вопрос задает, мол, а не может ли искусственный интеллект заменить президента?

Владимир Владимирович чуток замешкался от такой наглости, но быстро нашелся и ответил, что "у интеллекта, нет сердца, нет души, нет чувства сострадания и совести". А без такого набора президентом быть нельзя.

Потом, немного позже добавил, а вот помощником можно. Но об этом россияне и без него догадывались".