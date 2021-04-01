Минкульт разрешил показать полную версию гей-драмы "Супернова", урезанной прокатчиком

Фото: StudiocanalUK / YouTube

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение на показ полной версии фильма Гарри Макквина "Супернова", из которого прокатчик в порыве самоцензуры вырезал сцену неудачной попытки секса между гей-парой.

Прокат полной версии начнется 8 апреля. В пресс-службе компании-дистрибьютора World Pictures "Интерфаксу" сообщили, что предлагает "всем кинотеатрам взять фильм в прокат с этой даты". "По реакции кинотеатров и зрителя станет понятно, насколько этот фильм востребован в России. Насколько нам известно, многие ожидали выхода этой версии фильма", - и в компании.

Разрешение Минкульта на показ полной версии фильма прокатчик запросил 18 марта. В министерстве отметили, что ведомство не разрешает и не запрещает сцены, а выдает прокатное удостоверение по запросу заявителей и согласно законодательству Российской Федерации.

В изначально поданной в Минкульт версии "Суперновы" сцены секса уже не было, при этом документы соответствовали установленным требованиям для получения прокатного удостоверения и классификации фильма "18+ - запрещено для детей". Такую маркировку указал прокатчик.

Фильм повествует о путешествии гей-пары, в которой один из партнеров теряет память из-за деменции и хочет посетить все важные для него места. В одном из эпизодов мужчины пытаются заняться сексом, но им это не удается из-за болезни персонажа. Кинокритики отмечали, что гомосексуальность не является ключевой темой картины, но вырезанная сцена является важной для понимания сюжета сцены. СМИ также писали, что прокатчик просил не упоминать в текстах об ориентации главных героев.

Режиссер Гарри Макквин от имени актеров и всей съемочной группы заявил протест в связи с актом самоцензуры российского дистрибьютора, отметив, что монтаж был сделан без разрешения и против воли создателей фильма. После этого компания World Pictures посоветовала российским зрителям, желающим увидеть фильм в полной версии, обращаться с соответствующим запросом в свои кинотеатры.