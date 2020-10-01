Из программы ММКФ "во избежание столкновений" убрали фильм о военных операторах в Нагорном Карабахе

АГН Москва / Александр Авилов Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов объяснил такое решение тем, что фильм напрямую связан с армяно-азербайджанским конфликтом, обострение которого наблюдается с конца сентября

АГН Москва / Александр Авилов

Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) исключили из внеконкурсной программы картину "Врата в рай" Дживана Аветисяна, рассказывающего о работе фронтовых операторов во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 1990-е годы. Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов объяснил такое решение тем, что фильм напрямую связан с армяно-азербайджанским конфликтом, обострение которого наблюдается с конца сентября.

"Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая", - сказал Разлогов "Интерфаксу". Он предложил создателям картины показать "Врата в рай" на фестивале в апреле 2021 года, "если конфликт утихнет хотя бы до уровня перемирия".

По словам Разлогова, исключить картину из программы ММКФ требовал посол Азербайджана, но организаторы собирались сохранить ее, так как она "касается лично судеб людей". И, хотя там показаны военные действия 90-х годов, фильм "в основном не об этом".

Продюсер ленты Адрине Мирзаян заявила "Открытым медиа", что "Врата в рай" сняли с показа под давлением властей, и добавила, что Азербайджан "с самого начала пытался помешать съемкам".

Режиссер Дживан Аветисян в разговоре с РБК признался, что его "как человека и как автора фильма" очень оскорбило исключение ленты из программы ММКФ. "Фестивали, на мой взгляд, никогда не должны поддаваться политическому влиянию, насколько бы сильным это влияние ни было. В противном случае кинофестивали перестали бы быть лучшим звеном представления искусства общественности", - сказал он.

По мнению Аветисяна, решение отменить показ было принято "на самом высоком уровне". Он уточнил, что письмо об отмене пришло 27 сентября, в первый же день эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. По словам режиссера, иностранные продюсеры фильма из Литвы, США, Германии, Франции, Болгарии, Чехии и Италии попросили Разлогова пересмотреть решение исключить картину из смотра.

Аветисян подчеркнул, что его работа "ни в какой форме не пропагандирует ненависть или агрессию по отношению к Азербайджану", а, напротив, фактически "способствует миру, который сегодня необходим не только Армении или Азербайджану, но и всей планете". Создатели ленты продолжают надеяться, что ее покажут в рамках ММКФ 4 октября.

Московский кинофестиваль открывается 1 сентября. В основном конкурсе представлены 13 фильмов, в том числе четыре российских и один российско-азербайджанский. Жюри основного конкурса возглавляет режиссер, продюсер, сценарист Тимур Бекмамбетов.