Народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", - сообщил Заславский, назвав Плотникова "фантастическим мастером и прекрасным актером". Плотников был профессором кафедры мастерства актёра, руководителем мастерской в ГИТИСе. О дате и месте прощания и похорон актера будет известно позднее.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянске (Свердловская область), окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета

С 1970 по 1978 год работал в Свердловском ТЮЗе. С 1978 года на сцене Московского театра сатиры. С 1988 года - Центрального академического театра Советской Армии, с 2002 года - в труппе МХТ имени А. П. Чехова.

В кино дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение": роль Сотникова принесла ему всесоюзную известность. Также известен по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце". Среди других его работ в кино и на телевидении - роль Несчастливцева в экранизации пьесы "Лес" 1980 года, Петр III в мини-сериале "Михайло Ломоносов", Старобогатов-младший в фильме "Холодное лето пятьдесят третьего", Дубельт в фильме "Пушкин. Последняя дуэль" и первый патриарх всея Руси Иов в сериале "Годунов".