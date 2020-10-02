42-летняя певица Юлия Чичерина, которая в данный момент находится в Нагорном Карабахе, не выходит на связь. Как сообщил представитель артистки, "она действительно там, но больше я ничего не могу сказать, потому что я до нее дозвониться не могу".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.

Данную информацию подтвердил военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц. "Она с мужем попала под обстрел на пути к Степанакерту. Сейчас они прячутся в укрытии за 40 км от столицы Карабаха", - написал он в своем Telegram.

По предварительным данным, Чичерина не пострадала. Ее супруг Сухраб Раджабов заявил, что певица не получила ранений во время обстрела беспилотников. Как рассказал Раджабов изданию "Подъем", их группа пока не выбралась из зоны поражения. "Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает", - сообщил архитектор, добавив, что они с женой приехали в Нагорный Карабах "добровольцами" поддержать население.

Чичерина попала под обстрел на пути к Степанакертуhttps://t.co/RXtqZsV5FJ pic.twitter.com/RLbwnnts7I— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 2, 2020

Сама Чичерина в своем Telegram-канале ранее опубликовала фото в полной боевой экипировке, включая бронежилет и шлем. Прибыла она в Нагорный Карабах через Армению - предыдущее фото певица выкладывала из Еревана.

Ранее Чичерина неоднократно ездила в Донбасс, где выступала перед солдатами. За это в феврале 2020 она была награждена орденом Дружбы ДНР. В 2017 году певицу наградили почетной грамотой "За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры Донецкой Народной Республики".