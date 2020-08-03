Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с высокими доходами по версии Forbes. "Олигарх" среди отечественных артистов, как его называют эксперты, вместе со своим коллективом зарабатывает в среднем 150 тысяч долларов за частный концерт или корпоратив.

Forbes подсчитал общий объем гонорарных выплат артистам с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года, принимая во внимание только доходы, полученными звездами за счет эксплуатации своего таланта. Издание отмечает, что доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.

Доход Шнурова журнал оценивает в 8,8 млн долларов. Один из российских миллиардеров в беседе с Forbes утверждал, что музыкант зарабатывает за выступление от 300 тысяч долларов. Причем состоятельные заказчики могут приглашать Шнурова напрямую, без агентов.

"Сомнительное достижение быть первым в этом потешном забеге, - прокомментировал Шнуров RTVi. - Тем не менее я полагаю, что всех обогнал из-за страха, что меня кто-нибудь из этой эстрадной компании все-таки настигнет сзади. И поэтому бежал быстрее всех".

На втором месте топ-20 самых состоятельных российских звезд оказался Егор Крид, который сумел заработать 6,9 млн долларов, несмотря на уход с лейбла Black Star, сооснователем которого является Тимати. Крид - сын бизнесмена Николая Булаткина, владельца крупнейшей в России фабрики по переработке орехов. Он также дружит с миллиардером Борисом Ротенбергом и его женой.

Третье место в рейтинге досталось Диме Билану, заработавшему 6,8 млн долларов. На четвертом - рэпер Баста (6,6 млн долларов). В одном из интервью музыкант называл себя "рэп-купцом". Баста является основателем творческого объединения "Газгольдер", которое включает музыкальный лейбл, арт-бюро, клуб, рестораны и бары, магазин фирменной одежды, а также владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. У него также заключен ряд рекламных контрактов.

Король эстрады Филипп Киркоров, который два года назад занимал в рейтинге Forbes второе место, теперь спустился на пятое с таким же доходом, как у Басты. На шестой позиции - Полина Гагарина, заработавшая 6,4 млн долларов. Как и другие коллеги, она снимается в рекламе. В десятку также вошли группа "Би-2" (6 млн долларов), Григорий Лепс (5,3 млн), Тимати и телеведущий Иван Ургант (по 5,1 млн).

Вторую десятку топ-20 составили Сергей Жуков из группы "Руки вверх" ($5 млн), Николай Басков (4,5 млн долларов), Сергей Лазарев, Александр Ревва, Ксения Собчак (по $4,4 млн), Дмитрий Нагиев ($4,3 млн), Стас Михайлов ($3,6 млн), Максим Галкин ($3,4 млн), Валерий Меладзе ($3,2 млн), Zivert ($3,1 млн).