Государственный Эрмитаж / ВКонтакте Сейчас в подвалах Эрмитажа живет несколько десятков котов, ветеринары следят за их популяцией и регулярно раздают их в хорошие руки. Ежегодно в Петербурге празднуется День эрмитажного кота

Государственный Эрмитаж / ВКонтакте

Коты Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге оказались в числе наследников французского гражданина, завещавшего им после своей смерти "небольшую сумму". "Это очень трогательно", - отметил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

О наследстве стало известно минувшим летом, сейчас завершается процесс его оформления, сообщила "Фонтанке" помощник директора Мария Халтунен.

"Человек скончался и поделил то, что он оставил, между своими близкими, французской организацией по защите экологии, а третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, оставил котам Эрмитажа. Мы узнали об этом, когда к нам обратились распорядители завещания", - рассказала она.

О французском благодетеле известно немного: это некий Кристоф Батар, весной он скончался от рака, передает "Мир 24". Кем он был по профессии, почему завещал деньги животным и бывал ли в когда-нибудь в Петербурге, неизвестно. В Эрмитаже считают, что жертвователем был "обычный скромный человек". Мужчине было 52 года.

По словам Халтунен, такой жест за всю историю музея случился, пожалуй, впервые. Как выяснила "Комсомольская правда", француз оставил эрмитажным котам около 3 тысяч евро, по после уплаты всех налогов на имеющийся у животных личный счет поступит только 40%.

Помощница директора музея предположила, что наследство будет отложено на медицинскую помощь котам. Ветеринарный врач главных мышеловов Эрмитажа Анна Кондратьева в беседе с порталом 78.ru выразила надежду, что деньги пойдут на содержание котов и ремонт подвала, где они обитают.

Коты обитают в Зимнем дворце Петербурга со времен его постройки. Их родоначальником считается кот Василий, привезенный Петром I из Голландии. Императрица Елизавета Петровна, по преданию, издала "Указ о высылке ко двору котов" из Казани, "удобных к ловле мышей". Екатерина Великая, хотя и не любила кошек, оставила их в Эрмитаже и присвоила им статус охранников картинных галерей.

Во время блокады Ленинграда все эрмитажные коты погибли, но после войны в город завезли пять тысяч котов и передали часть из них в Эрмитаж. Вскоре животные очистили музей от кишащих там крыс. Сейчас в подвалах Эрмитажа живет несколько десятков котов, ветеринары следят за их популяцией и регулярно раздают их в хорошие руки. Ежегодно в Петербурге празднуется День эрмитажного кота.