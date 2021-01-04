Гетеборгский кинофестиваль объявил о поисках добровольца, которого отправят на неделю на уединенный остров-маяк Патер Ностер

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Гетеборгский кинофестиваль объявил о поисках добровольца, которого отправят на неделю на уединенный остров-маяк Патер Ностер. Как сообщается на сайте фестиваля, добровольцу необходимо будет посмотреть 60 фильмов из программы фестиваля в сравнительно комфортных условиях: у него будет еда, напитки и удобная кровать. А вот ноутбук, телефон и книги на маяке будут запрещены.

"Все, что вам доступно - наблюдение за волнами и просмотр фильмов", - пояснил арт-директор Гетеборгского фестиваля Йонас Холмберг. Он назвал гала-показ для одного человека странным опытом, но уточнил, что эксперимент должен стать своего рода элементом новой реальности, "когда места, известные своей многолюдностью и полной жизнью, теперь внезапно пусты".

"Добровольцы должны быть энтузиастами в кино. Они должны вести ежедневный видеоблог об эксперименте и должны быть эмоционально и психологически подготовлены к неделе изоляции", - добавили они. Заявки на участие начали принимать 4 января, а победителя назовут 19 января. На маяк он отправится в конце месяца.

Идея изоляции появилась у организаторов на фоне пандемии коронавируса, когда многие предпочитают смотреть фильмы дома, а не в кинотеатрах, как прежде. Так, из-за пандемии был отменен Каннский кинофестиваль, программу которого пообещали распределить по другим аналогичным мероприятиям.