ВСЕ ФОТО Кадр из сериала Happy End

More.tv Кадр из фильма "Я свободен"

START Кадр из документального сериала "Последний круиз"

Amediateka

Духоподъёмный мультфильм "Душа" от Pixar Animation Studios, вышедший в конце пандемического года, с прошлой недели можно посмотреть в трёх онлайн-кинотеатрах. Хотя в начале мультика главный герой попадает на тот свет, весь сюжет ведёт к тому, что жить - это здорово. Сам герой становится наставником, призванным помогать обрести искру жизни ещё не рождённым детям. Режиссёр Пит Доктер рассказывал, что "оживление душ" в мультфильме стало серьёзным испытанием для аниматоров, так как они "привыкли к игрушкам, автомобилям, вещам, которые гораздо более материальны и на них легко сослаться". Конечно, аниматоры Pixar с этим новым вызовом великолепно справились, а режиссёр со сценаристом разработали оригинальную конструкцию загробной жизни, основываясь на ключевых религиозных и философских концепциях. В сочетании с высококлассной работой мультипликаторов, непредсказуемым сюжетом и отличной музыкой всё это дало наилучший для современной анимации результат. Критик Тамара Ходова писала о мультфильме: "Pixar всегда отличалась вниманием к деталям, и в случае с "Душой" каждый её элемент прекрасен сам по себе, но при этом формирует единое пространство мультфильма, где каждая клетка (или пиксель) дышит любовью". Зрители, судя по всему, с ней согласились: "Душа" стала самым кассовым мультфильмом Pixar в России и странах СНГ, собрав в прокате более миллиарда рублей.

На прошлой неделе на платформе "КиноПоиск HD" состоялась онлайн-премьера новой киноверсии известной сказки "Конёк-Горбунок", вышедшей в кинопрокат в феврале. Ивана играет "стиляга" Антон Шагин, а рисованный Конёк-Горбунок разговаривает голосом вездесущего Павла Деревянко (и мимически напоминает этого узнаваемого актёра). Говорят, получилась очень красивая картинка - и в спецэффектах, и в оформлении фильма, и в операторской работе. Создатели пошли на множество смелых решений: от перевода поэтического первоисточника в прозаическую форму до танца Иванушки под группу Little Big. Кроме того, серьёзно переработаны сюжетные основы сказки Петра Ершова: ликвидирована линия с завистливыми старшими братьями и расширен образ Царь-девицы. Все это ожидаемо привело к поляризации зрительских мнений о картине, потому что Конёк-Горбунок - это наше всё, и у каждого он свой. К тому же у некоторых зрителей вызвали раздражение незатейливые шутки в некоторых диалогах. Но в основном фильм заслужил похвалы смотревших и умеренное приятие критики.

Ещё одну российскую онлайн-премьеру представил сервис More.tv - на его платформе вышел российский сериал Happy End, посвящённый "сфере вебкама". Сериал стал четвёртым проектом, заслужившим особое внимание публики и критиков, в линейке оригинальных проектов More.tv. Вебкам - это не только камера на компьютере или мобильном устройстве, так называется онлайн-общение между моделью и зрителями (мемберами) за денежное вознаграждение. Моделью может быть как женщина, так и мужчина, практикуются и парные трансляции. Часто (но не обязательно) эта самая "сфера вебкама" пересекается с порно-индустрией. В центре сюжета сериала двое молодых людей Лера и Влад, вынужденные покинуть родной город и бежать в Москву. Там они окунаются в опасный и захватывающий мир, стоящий как раз на стыке вебкама и порно-видео, что не лучшим образом сказывается на их отношениях. Критик Егор Москвитин считает, что сериал понравится поклонникам российского проекта "Чики" режиссёра Эдуарда Оганесяна и британского подросткового триллера "Конец ***го мира". Критики встретили проект с интересом, а вот зрительская аудитория ещё не успела оставить сколь-нибудь внятных отзывов (серии выходят не единым блоком, а по расписанию).

Ещё одна заметная российская премьера вышла на платформе Start - это новая авторская драма "Я свободен". Фильм снимали долго (по современным меркам) - на его создание ушло два года, и особое внимание уделили кастингу. Исполнивший главную роль молодой музыкант и актёр Глеб Калюжный, в то время ещё не вошедший в "сериальную обойму", нашёлся не сразу, но, по всеобщему признанию, оказался на своём месте. При этом за весь фильм главный герой произнёс всего два-три слова. Персонаж Калюжного - трудный подросток Артём - решил спрятаться от своих проблем и воспоминаний в лагере на берегу моря. Но все обитатели лагеря оказываются очень необычными персонажами, а сюжет фильма местами становится совершенно иррациональным. Картина вызвала очевидный интерес любителей отечественного авторского кино, но пока не получила сколько-нибудь заметных отзывов и не набрала критической массы рейтингующих.

Второй сезон криминальной драмы "Город на холме", повествующей о борьбе с преступностью в американском Бостоне, вышел на платформе Amediateka. Харизматичный Кевин Бейкон в роли агента ФБР Джеки Рора вновь вступает в специфическое противостояние с преступным миром, не меняя своей особой манеры общения и расследования. Эта полицейская драма, спродюсированная Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном, стала данью двух друзей-кинематографистов городу, в котором оба они начинали свои карьеры. Сериал называли странным, старомодным, чрезмерно брутальным, но рейтинги и отзывы - как профессиональные, так и зрительские - однозначно проголосовали за продолжение проекта.

Снова премьера онлайн-кинотеатра Amediateka, на этот раз документального фильма о "ковидном лайнере" - "Последний круиз". Круизное судно Diamond Princess, получило печальную известность в феврале прошлого года, когда его поместили на карантин с 3,7 тысячами пассажиров на борту. К концу февраля на корабле было более 700 человек, заражённых коронавирусом, и весь мир следил за судьбой судна, ставшего одним из маркёров пандемии. Пассажиров, находящихся на карантине, обеспечивали продуктами питания, бесплатным интернетом, телефонной связью и даже старались развлечь, но их изолированная жизнь была нелегка. Они публиковали соцсетях фото и видеоотчеты о своём заточении. Профессиональные документалисты зафиксировали одну из первых историй из "мира, который никогда не будет прежним" в сорокаминутном фильме.

В начале апреля закончился выход восьмого сезона неувядающего триллера "Чёрный список". Знаменитому The Blacklist исполнилось восемь лет, но его создатели не видят причин останавливать проект. В январе 2021 года историю персонажей Джеймса Спейдера и Меган Бун продлили на девятый сезон, а все серии восьмого сезона теперь доступны в онлайн-кинотеатре Netflix. Американская критика сразу после премьеры высоко оценила сериал об агенте ФБР, тесно сотрудничающей с одним из самых разыскиваемых бывших агентов и нынешних преступников. Актёрская работа обаятельнейшего Спейдера была отмечена номинацией на премию "Золотой глобус". Поклонники сериала с особым уважением относятся к сценаристам, держащим столько сезонов базовую интригу взаимоотношений персонажей. И, хотя многие жалуются на неправдоподобность коллизий, надуманность некоторых сюжетных ходов, невероятность поворотов судьбы главной героини, сериал уже восьмой сезон продолжает привлекать преданную зрительскую аудиторию.

Британский хоррор "Спасительница", посвящённый теме религиозного фанатизма, вышел онлайн на трёх платформах. Бывшая медсестра Мод (в оригинале фильм называется "Святая Мод") уходит из больницы святой Марфы в частную компанию паллиативной помощи. Её направляют ухаживать за богемной танцовщицей, болеющей раком в последней стадии, но не желающей менять свои привычки и отношения с действительностью. "Святая Мод" намерена наставить нерадивую умирающую на путь истинный - собственно, из этого и выходит фильм ужасов. Критики похвалили дебютную работу британки Роуз Гласс и одарили её несколькими престижными номинациями. Любители хоррора приняли картину прохладнее, но обеспечили ей вполне приемлемые рейтинги.

Британская криминальная драма 2018 года "Иногда всегда никогда" впервые легально вышла онлайн на российских платформах только весной 2021-го, зато сразу на нескольких платформах. Сюжетная завязка внешне похожа на множество детективов с флешбэками: Майкл однажды исчезает из дома, пропав во время игры в "Скрэббл" (в странах бывшего СССР эту игру знают под названием "Эрудит"). Много лет его отец Алан в исполнении великолепного Билла Найи не теряет надежды найти пропавшего сына. Одержимый отец уверен, что сын жив и оставляет близким подсказки в онлайн-версии "Скрэббл". Эта маниакальная вера постепенно разрушает его отношения с никуда не пропадавшим младшим сыном. Хотя рейтинги фильма оказались не заоблачными, а критики нашли к чему придраться, неожиданная подача, оригинальные съёмки и убедительная актёрская игра произвели впечатление и заслужили множество зрительских похвал.

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