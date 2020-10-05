michell zappa / wikimedia.org 81-летний японский модельер, основатель люксового бренда Kenzo Кензо Такада скончался в больнице Парижа от осложнений, вызванных коронавирусом

michell zappa / wikimedia.org

81-летний японский модельер, основатель люксового бренда Kenzo Кензо Такада скончался в больнице Парижа от осложнений, вызванных коронавирусом. "На протяжении полувека господин Такада был символической личностью в индустрии моды, всегда наполняя мир творчеством и красками. Сегодня его оптимизм, жизнелюбие и благородство по-прежнему являются столпами нашего Дома. Его будет очень не хватать, и его всегда будут помнить", - говорится в заявлении модного дома в Instagram.

Мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter отметила невероятный талант модельера и назвала его "одним из сыновей" французской столицы. Смерть Такады пришлась на завершение недели моды в Париже, посвященной новинкам сезона весна-лето 2021.

Кензо Такада родился в 1939 году в Химэдзи (префектура Хего) на севере Японии. Будущй дизайнер еще в подростковом возрасте выбрал свой путь и впоследствии стал одним из первых мужчин-студентов за всю историю токийского Колледжа дизайна одежды Бунка.

В 1965 году Такада переехал в Париж и спустя пять лет основал там свой бренд, соединив эстетику в духе экзотического примитивизма Анри Руссо с азиатскими мотивами. Первый парижский бутик Кензо носил провокативное название Jungle Jap ("Джунгли япошки").

Модный журнал Elle писал, что модельер так смело использует материалы и цвета, что его творения напоминают скульптуры. "Он способен заставить три метра хлопка превратиться в платье, подобного которому Париж еще не видел".

В 1972 году показы коллекций Кензо состоялись в Токио и Нью-Йорке, принеся ему мировую известность. В 1976 году дизайнер стал использовать для своего бренда название Kenzo. Кризис 80-го года чуть не обернулся для Кензо крахом, но он выстоял благодаря решению включить в коллекции менее дорогие модели. Во второй половине 1980-х годов он представил линии джинсовой и детской одежды, стал выпускать парфюмерию.

Кензо был известен как заядлый путешественник. Под впечатлением от вояжей он сначала придумывал какую-нибудь деталь одежды, а затем строил вокруг нее другие модели коллекции.

В 1993 году дизайнер продал бренд Kenzo французскому концерну LVMH - самому крупному в мире производителю предметов роскоши. Спустя шесть лет Кензо ушел из мира большой моды, после чего занимался промышленным дизайном, выпускал предметы домашнего интерьера, посуду и аксессуары, уже не используя свое прославленное имя. Кензо считается одним из лучших модельеров XX века. В 2015 году он был удостоен Ордена Почетного легиона.