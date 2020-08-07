Многие российские артисты отказались от выступлений на бесплатных концертах, которые запланированы в Белоруссии в "день тишины" перед президентскими выборами. Об этом сообщает Tut.by. В итоге концерты оказались сорваны.

Выступления отменили Леонид Агутин, Григорий Лепс, "Кар-Мэн", Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Rasa и Джаро & Ханза. Кроме того, от выступления отказались белорусский певец Мэвл и американские рэперы Tyga и Saint Jhn.

Из-за нежелания артистов ехать в Белоруссию в сложившейся ситуации провластные концерты пришлось отменить. "Сцену в центре Минска, на которой должен был пройти провластный концерт вечером 8 августа, разбирают. Абсолютно все исполнители отказались участвовать в политической показухе", - пишет телеграм-канал Nexta Live.

На этой неделе министерство культуры Белоруссии сообщило, что 8 августа в 13 крупных городах страны пройдут бесплатные концерты "За Беларусь". В социальных сетях артистам, выступление которых было анонсировано, стали массово писать сообщения, в которых их призывали не поддерживать "диктаторский режим" Александра Лукашенко.

Леонид Агутин сначала заявлял, что все равно приедет в Минск и просил поклонников "забыть о политике". "У меня появилась возможность выступить перед белорусской аудиторией и я этой возможностью намереваюсь воспользоваться. Мы давно не виделись, да и вообще давно не было настоящих концертов перед живыми людьми. Я никого не агитирую и ни к чему не призываю. Боже упаси. Я хочу выступить перед гражданами Белоруссии, потому что люблю и скучаю. И вообще, друзья дорогие! По тем или иным причинам у нас появилась возможность увидеться! Давайте это сделаем. К чёрту политику", - написал певец в Facebook. Он заверил, что не будет слушателям "подсказывать", за кого голосовать, тем более что и сам не знает.

Затем Агутин под давлением публики все же отказался от своих гастрольных планов: "Народ, всё, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет".

"Дорогие наши жители Белоруссии (Беларуси)! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!", - добавил популярный артист.

Певица Юлианна Караулова тоже сообщила в Instagram, что не летит в Белоруссию. Причиной она назвала коронавирус, который никуда не делся. "Если честно, я немного в шоке: люди вокруг перестали думать о своей безопасности и безопасности окружающих. По-прежнему очень важно не терять бдительность и продолжать носить маску в местах массового скопления людей. Я не хочу болеть и подвергать опасности близких, а вы?" - написала девушка.

А дуэт Джаро и Ханза восхитился белорусской сплоченностью. Джаро также заверил, что своим выступлением хотел помочь не Лукашенко остаться у власти, а маленькой больной девочке. По всей видимости, речь идет о том, чтобы перечислить гонорар или его часть на благотворительность.

Бесплатные концерты 8 августа планировалось организовать в Минске и всех областных центрах. Минский концерт организовывала компания Atom Entertainment Group. Глава агентства объяснял Afisha.TUT.by, что это не политическая акция и концерт не поддерживает никого из кандидатов.

"Могу сказать вам с четкой уверенностью, что речь не идет о финансировании государством, то есть мероприятие не делается за счет денег, уплаченных налогоплательщиками. Заказчика я не могу раскрывать, это частная инициатива", - пояснил он.

Кто организовывал концерты в регионах - узнать не удалось. В Atom Entertainment Group говорят, что занимаются только минским концертом. Местные власти в свою очередь заявляли, что тоже не имеют отношения к концертам и упоминали загадочных "минских организаторов".

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Предвыборная кампания проходит на фоне массовых протестов против действующего президента Александра Лукашенко, который избирается на шестой срок подряд и находится у власти уже 26 лет. Силовики арестовали двух оппонентов Лукашенко, собиравшихся участвовать в выборах - банкира Виктора Бабарико и популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского. Еще одному кандидату от оппозиции, бизнесмену Валерию Цепкало ЦИК отказал в регистрации. Несмотря на это, Цепкало уехал из страны вместе с детьми, опасаясь ареста и других форм преследования.

4 августа в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах. За первые три дня в нем, по официальным данным, приняли участие 22,47 процента избирателей. Это значительно больше, чем на предыдущих выборах.На прошлых выборах за этот период заявлялось о явке в 18,67 процента, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7 процента, в 2006 - 9,1 процента. Белорусская инициатива "Честные люди" заявила, что явка в ходе досрочного голосования завышается властями, что может свидетельствовать о масштабных фальсификациях.