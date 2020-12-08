Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Актер и режиссер Сергей Газаров назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, сообщается на сайте столичной мэрии

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Актер и режиссер Сергей Газаров назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, сообщается на сайте столичной мэрии. Принимая назначение, Газаров отметил, что театр находится в сложном положении и нуждается "в обновлении во всех смыслах и направлениях".

"Этот театр мне хорошо знаком и небезразличен по многим причинам. Я принял предложение Департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придется решать, а их немало", - сказал новый худрук.

Источник ТАСС в театре сообщал, что после кончины Армена Джигарханяна коллектив сам обратился в департамент культуры, предложив кандидатуру Сергея Газарова. "Последнее время ходили слухи, что еще сам Армен Борисович хотел, чтобы он работал в театре. Газаров - режиссер с именем, нужно, чтобы после такого имени, как Джигарханян, театр возглавил достойный режиссер, который был бы известен театральной Москве и театральной России", - сказал собеседник агентства.

Сам Газаров тогда назвал разговоры о своем возможном назначении неуместными и преждевременными. По его словам, о письме труппы он узнал из СМИ. С 1998 по 2001 год Газаров уже работал в театре Армена Джигарханяна главным режиссером. "Я... слышал, что ко мне там хорошее отношение, так исторически сложилось. Но есть и другое мнение: что я жесткий руководитель. Многих оттуда уволил", - рассказал он в интервью "Комсомольской правде".

Оценивая уровень спектаклей в театре Джигарханяна, Газаров назвал его "близким к самодеятельности". "Как зритель я посмотрел там несколько спектаклей. Мягко говоря, это были неудачи", - отозвался он. По словам режиссера, театру нужны реформы, а "они не происходят безболезненно": "Кто-то обязательно пострадает". "Чтобы прийти в театр, который просел так глубоко, с намерением его поднять и оживить, надо иметь большую смелость и ответственность", - считает Газаров.

Сергей Ишханович Газаров - выпускник актерского факультета ГИТИСа (мастерская Олега Табакова), служил в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова. Лауреат премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года - постановку спектакля "Ревизор" на сцене Театра-студии Олега Табакова. В 2007 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за исполнение роли присяжного заседателя N7 в фильме "12" Никиты Михалкова.