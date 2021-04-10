Американский рэпер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) скончался в возрасте 50 лет в больнице Нью-Йорка, куда попал с сердечным приступом после предполагаемой передозировки наркотиков. Несколько дней DMX был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

"Эрл был воином, сражавшимся до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, проведенным с ним. Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно", - говорится в заявлении семьи, которое цитирует Pitchfork.

В больнице Уайт-Плейнс сообщили, что рэпер ушел из жизни в окружении семьи после внезапной остановки сердца. DMX был госпитализирован 2 апреля в тяжелом состоянии после того, как потерял сознание дома.

Член семьи рэпера рассказал TMZ, что парамедики пытались реанимировать Симмонса в течение 30 минут и все это время он был лишен кислорода, что серьезно повлияло на состояние его мозга. По словам бывшего менеджера DMX, после госпитализации он находился в "вегетативном состоянии".