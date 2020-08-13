ВСЕ ФОТО В Москве в рамках проекта "Последний адрес" установили мемориальную табличку поэту Перецу Маркишу, расстрелянному на Лубянке в 1952 году

Пресс-служба РЕК Церемония установки мемориального знака прошла в 68-ю годовщину расстрела на Лубянке поэта Маркиша и 12 других членов Еврейского антифашистского комитета (ЕАК)

Пресс-служба РЕК Табличка была установлена на фасаде дома 36, стр. 1 по улице 1-я Тверская-Ямская (бывшая улица Горького), где литератор жил до самого своего ареста в 1949 году

Пресс-служба РЕК

В Москве в рамках проекта "Последний адрес", который призван увековечить память о жертвах политических репрессий в годы советской власти, прошло открытие мемориальной таблички, посвященной выдающемуся еврейскому поэту Перецу Маркишу (1895-1952). Церемония установки мемориального знака прошла в 68-ю годовщину расстрела на Лубянке поэта Маркиша и 12 других членов Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Табличка была установлена на фасаде дома 36, стр. 1 по улице 1-я Тверская-Ямская (бывшая улица Горького), где литератор жил до самого своего ареста в 1949 году.

"12 августа - это траурная дата российских евреев не только из-за расстрела поэтов, за 10 лет до этого произошла самая массовая казнь евреев Второй мировой войны на территории России - в Ростове-на-Дону, в Змиёвской балке, и вчера и сегодня траурные мероприятия проходят в Ростове-на-Дону", - напомнил Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса, поддерживающего проект "Последний адрес".

В торжественном мероприятии принял участие онлайн сын Переца Маркиша - известный израильский писатель Давид Маркиш. "Эта табличка символизирует память о культуре, которая процветала когда-то в русскоязычной стране, Советской России, до казни ее лучших людей в 1952 году. Культура была обезглавлена и, казалось, обречена на полную гибель. Тем не менее остатки этой культуры существуют, литературу идиш изучают в университетах во многих странах мира", - обратился к собравшимся сын поэта.

По словам основателя "Последнего адреса" журналиста Сергея Пархоменко, у этого проекта нет задачи собрать имена известных людей, проект не составляет никаких списков, не решает, чью память увековечивать. "Мы просто выполняем волю людей, которые к нам обращаются, - напомнил Пархоменко. - "Мемориал" не просто оказывает этому проекту помощь, он и есть эта работа, без него и не было бы самого проекта. Аргументы, которые звучат в ответ от жителей домов, где мы устанавливаем таблички, почти всегда бытовые: "Зачем это будет тут висеть и портить нам настроение? У нас тут дети играют. Повесьте на кладбище, где он похоронен". Но нет кладбища, где он похоронен. И в огромном большинстве случаев, почти во всех случаях, эти таблички - единственное место, где написано имя этого человека. Главное, что делает движение "Последний адрес" - оно персонифицирует исторический факт".

На открытии мемориальной таблички также присутствовали исполнительный директор проекта "Последний адрес" Елена Жемкова, историк, координатор проекта Михаил Шейнкер, известный телеведущий, член Общественного совета РЕК Николай Сванидзе, глава представительства "Натив" в России, Республике Беларусь и странах Балтии Яна Агмон, директор ОРТ в России Михаил Либкин, представители общества "Мемориал", правозащитники и общественные деятели.

Перец Давидович Маркиш (1895-1952) - советский еврейский поэт, писавший на идише. В 1939 году Маркиш был избран в руководство Союза писателей СССР, возглавлял еврейскую секцию Союза писателей, стал единственным из советских еврейских писателей кавалером ордена Ленина. В 1942 году стал членом коммунистической партии.

Маркиш был членом Еврейского антифашистского комитета, редактировал сборник "Цум зиг" ("К победе", 1944) и литературно-художественный альманах "Хеймланд" ("Родина", 1947-1948).

В 1948 году на гражданской панихиде по Соломону Михоэлсу Маркиш мужественно прочитал свое стихотворение, в котором назвал гибель Михоэлса убийством (советский актер Михоэлс, лауреат Сталинской премии, глава Еврейского антифашистского комитета, в конце войны подписал письмо к Сталину с просьбой создать в Крыму Еврейскую АССР, но идея эта вождю народов не понравилась, и Михоэлса решили убрать; он погиб в январе 1948 года во время гастролей в Минске, попав под грузовик). 27 января 1949 года Маркиш был арестован по делу Еврейского антифашистского комитета; расстрелян 12 августа 1952 года вместе с другими выдающимися деятелями еврейской культуры в СССР.

Осенью 1952 года Маркиш был посмертно реабилитирован.