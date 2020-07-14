ВСЕ ФОТО В США в ходе поисковой операции найдено тело звезды сериала Glee ("Хор") Наи Риверы, которая пропала без вести во время прогулки по озеру на прошлой неделе

Ventura Co. Sheriff / Twitter Полиция начала поисковую операцию с привлечением водолазов, кинологов, вертолетов и оборудованных камерами подводных аппаратов с дистанционным управлением. Поиски осложнялись тем, что в озере много водорослей, скрывших место, где находилось тело

Ventura Co. Sheriff / Twitter Карьера Риверы в шоу-бизнесе началась еще в детстве, когда она стала сниматься в телесериалах и рекламных роликах. Широкая известность к ней пришла с ролью Сантаны Лопез - одной из основных героинь сериала Glee, который выходил на американском телеканале Fox с 2009-го по 2015 год

Gage Skidmore / commons.wikimedia.org

В США в ходе поисковой операции найдено тело звезды сериала Glee ("Хор") Наи Риверы, которая пропала без вести во время прогулки по озеру на прошлой неделе.

8 июля Ривера взяла в аренду понтонную лодку и отправилась на прогулку по озеру Пиру со своим четырехлетним сыном. Через три часа после мальчика обнаружили в лодке одного. Он спал, на нем был спасательный жилет. Ребенок рассказал, что они с мамой поплавали в озере, но "мама в лодку не вернулась".

Полиция начала поисковую операцию с привлечением водолазов, кинологов, вертолетов и оборудованных камерами подводных аппаратов с дистанционным управлением. Поиски осложнялись тем, что в озере много водорослей, скрывших место, где находилось тело, пишет Русская служба BBC.

Тело актрисы было обнаружено на дне озера 13 июля. "С учетом места, в котором было обнаружено тело, его состояния и физических характеристик, найденной одежды, а также принимая во внимание, что в этом районе не было сообщений о пропаже других людей, мы уверены, что найденное тело принадлежит Нае Ривере", - сказал журналистам шериф округа Вентура Билл Аюб.

По его словам, в послеобеденное время на озере часто начинаются подводные течения, которые могли отнести лодку от актрисы и ее сына. Не исключено, что Ривера каким-то образом сумела вернуть ребенка на лодку, но ей могло не хватить сил, чтобы спастись самой. Поэтому о самоубийстве или убийстве речь не идет.

"Спи спокойно, Ная. Какая же в тебе была сила!", - написала в Twitter коллега Риверы по сериалу Glee Джейн Линч, пожелавшая мира и любви семье погибшей. Свои соболезнования выразил и другой участник сериала Джош Суссман.

Карьера Риверы в шоу-бизнесе началась еще в детстве, когда она стала сниматься в телесериалах и рекламных роликах. Широкая известность к ней пришла с ролью Сантаны Лопез - одной из основных героинь сериала Glee, который выходил на американском телеканале Fox с 2009-го по 2015 год. Ривера снималась в шести сезонах сериала о жизни хора под названием New Directions ("Новое направление").

До этого погибли сразу несколько коллег актрисы по сериалу. Канадский актер Кори Монтейт, сыгравший роль Фина Хадсона, умер в 2013 году от передозировки наркотиков в возрасте 31 года. Через три месяца после смерти Монтейта от сердечного приступа умер помощник режиссера сериала Джим Фуллер, а 9 февраля 2014 года стало известно о смерти еще одного ассистента режиссера Нэнси Мотс, которая приходилась сестрой актрисе Джулии Робертс.

37-летняя Нэнси утонула в ванне, рядом с ее телом были обнаружено множество таблеток. В предсмертной записке Мотс утверждала, что сестра обращалась с ней настолько жестоко, что "привела меня в самую глубокую депрессию, в которой я когда-либо была". Еще один актер сериала Марк Саллинг покончил с собой в 2018 году в возрасте 35 лет. До этого он признал себя виновным в хранении детской порнографии и ожидал приговора.