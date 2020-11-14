Музыкант Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних развлекательных программах, чтобы привлечь внимание к тому, что "есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев". Певца возмутил запрет властей на проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий до 15 января в связи с коронавирусом.

"Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т.д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина", - написал артист в своем Instagram.

По его мнению, без новогодних концертов "нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника", и в условиях их запрета "миллионам зрителей не остаётся ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору".

"А представьте если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съёмках", - отметил Меладзе, предложив коллегам придерживаться этих правил и отказаться от участия в "огоньках".

Судя по комментариям к посту, призыв Меладзе не только никого не испугал, но даже обрадовал. Многие пользователи высмеяли сетования артиста на страдания звезд эстрады, посоветовав "терпеть вместе с народом" и " пожить хоть немного как обычные люди". Комментаторы даже попросили действительно отказаться от съемок в новогодних "огоньках": "Наконец-то без ваших физиономий встретим НГ".

Позже в интервью изданию "Подъём" Меладзе назвал свою идею нереализуемой: "Это я гипотетически закинул удочку. Думаю, что этого [бойкота] не произойдёт, и большинство артистов будут сниматься, потому что все соскучились по съёмкам, общению", - сказал он, добавив, что артисты "не звери", чтобы "взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости".