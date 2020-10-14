Pixabay.com Музей естественной истории в Лондоне впервые присудил российскому фотографу гран-при одного из самых престижных в мире конкурсов фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year

Pixabay.com

Музей естественной истории в Лондоне впервые присудил российскому фотографу гран-при одного из самых престижных в мире конкурсов фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Снимок Сергея Горшкова под названием "Объятие" был выделен из почти 50 тысяч работ, поступивших на смотр.

Фотография показывает момент, "в котором редчайший амурский тигр обнимает вековую пихту, чтобы отметить меточное дерево своим ароматом", говорится в Instagram приморского национального парка "Земля леопарда", где был сделан снимок.

"Свет, цвета и текстура здесь как на картине, написанной маслом. Тигрица как бы превратилась в часть леса. Ее хвост сливается с корнями дерева. Они стали одним целым", - описала фото председатель жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year Роз Кидманд-Кокс в разговоре с ВВС.

По словам исполнительного директора Музея естествознания по научной работе Тома Литлвуда, кадр, на котором представить исчезающего вида переживает подобный момент спокойствия, "вселяет надежду". "Уникальная эмоциональная сила фотографии напоминает нам о красоте мира природы и нашей общей ответственности за ее защиту", - приводит его слова National Geographic.

Горшкову удалось сделать уникальное фото лишь после масштабной подготовки. Он тщательно исследовал территорию нацпарка в поисках любых следов амурских тигров: шерсти, мочи, царапин. Всего на создание снимка потребовалось 11 месяцев. Он был получен с помощью камеры с датчиком движения при поддержке профессиональных гидов "Земли леопарда". По их совету Горшков установил камеру у дерева с запахами, шерстью тигра, следами когтей. В итоге в фотоловушку попала тигрица, занесенная в базу данных нацпарка под номером T 41F.

Sergey Gorshkov's intimate photo of a Siberian tiger scent-marking in the Russian wilderness has won the @NHM_WPY judges over. Discover the incredible story behind this year's #WildlifePhotographerOfTheYear #WPYAwards #WPY56 https://t.co/XgGz7kgD6C— Natural History Museum (@NHM_London) October 14, 2020

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете, он находится на грани исчезновения и занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. В национальном парке "Земля леопарда" выявлены 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Там наблюдается самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока, отмечает "Интерфакс".

Так как популяция животных, на которых охотятся тигры, тоже сокращается, им приходится преодолевать большие расстояния в поисках пищи. Тем сложнее запечатлеть этих редких хищников на пленку, не говоря о получении снимков высокого качества.

Конкурс на лучшую фотографию дикой природы проводится Музеем естественной истории Лондона же 56 лет. Победителя этого год объявила в ходе онлайн-церемонии герцогиня Кембриджская Кейт (Миддлтон).