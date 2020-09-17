Manfred Werner / wikimedia.org Оперная дива Анна Нетребко сообщила о госпитализации в связи с коронавирусом

Manfred Werner / wikimedia.org

Оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку", - написала Нетребко. По ее словам, она самоизолировалась, как только почувствовала первые симптомы, несмотря на отрицательные результаты теста. Певица добавила, что у ее мужа, оперного певца Юсуфа Эйвазова, нашли антитела.

"Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо! Не так страшен черт как его описывают", - пишет Нетребко. Она добавила, что "гораздо больше устала" от мороки (употребив более крепкое слово), связанной с тестами, карантинами, "запугиваниями несчастных людей", чем от самого вируса. "Я рада, что для меня теперь это закончится", - отмечает она.

Коронавирусом переболели уже сотни знаменитостей в мире и России, в их числе 63-летний актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, актер Идрис Эльба и его супруга Сабрина, Ольга Куриленко, певица Пинк, Кристофер Хивью и Индира Варма, известные по ролям в сериале "Игра престолов", звезда сериала "Остаться в живых" Дэниэл Дэ Ким, 79-летний оперный певец Пласидо Доминго; осужденный по делу об изнасиловании и домогательствам продюсер Харви Вайнштейн, принц Чарльз, канадский премьер Джастин Трюдо, британский премьер Борис Джонсон, российский премьер Михаил Мишустин. Из российских знаменитостей коронавирус перенесли Лев Лещенко, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Борис Акунин и другие.