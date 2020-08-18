Народный артист РФ, лауреат Государственных премий РФ, актер театра и кино, художественный руководитель российского государственного театра "Сатирикон" Константин Райкин выступил в защиту директора белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко. Увольнение Латушко, который был отправлен в отставку после того, как поддержал участников акций протеста против режима Александра Лукашенко, Райкин назвал бедой.

"Уволен за открытое честное высказывание своей гражданской позиции в поддержку протестующих. Читал текст этой речи, ясной, точной, призывающей соблюдать конституцию и наказывать тех, кто ее нарушает. Все. За это он уволен", - говорится в письме Райкина, опубликованном на странице "Сатирикона" в сети Facebook.

17 августа труппа театра имени Янки Купалы объявила о том, что актеры решили поддержать своего директора и подали заявления об увольнении. При этом артисты совместно со старшим режиссером Николаем Пинигиным записали видеообращение, в котором заявили о своей готовности защищать Латушко и любого другого сотрудника.

"Всей душой, целиком и полностью поддерживаю вас в вашем протесте против вопиющей несправедливости, жестокости и беззакония. Театр призван объединять людей на основе духовности, совести и гуманности. Театр исповедует любовь и милосердие. <...> Сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов. Крайне важно, что в этом острейшем спектакле жизни вы выступаете в роли порядочных и смелых людей. Я с вами, родные мои!" - оценил поступок актеров Райкин.

Павел Латушко в 2002-2008 годах занимал пост посла Белоруссии в Польше, в 2009-2012-м возглавлял Министерство культуры, затем руководил дипмиссией во Франции, а в 2019 году стал директором театра имени Янки Купалы, передает РБК.

Днем 13 августа труппа театра имени Янки Купалы объявила о забастовке. Коллектив театра выступил с требованием прекратить насилие в отношении протестующих и провести повторный пересчет голосов. На следующий день Латушко также выступил в поддержку протестующих, а 16 августа подписал открытое обращение к белорусам, в частности к армии. Авторы обращения призвали к немедленной отставке и возбуждению уголовных дел в отношении тех, кто отдавал приказы, которые привели к массовому избиению людей.

Политический кризис разразился в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. На них, согласно заявлению Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, победил с большим отрывом от других кандидатов. Он якобы получил больше 80% голосов. Оппозиция обвинила чиновников в фальсификации результатов голосования. В итоге в стране начались массовые протесты.

Для подавления уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести и о них ничего не известно. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.